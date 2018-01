QUEL MAIALE E' CLARETTA PETACCI Striscione di Forza Nuova davanti casa di

La salsiccia vegana buona come QUELla di maiale : È fatta di proteine di piselli, olio di cocco, amido di patate e fibre di mela. Eppure, a quanto pare, ha lo stesso aspetto, lo stesso profumo e lo stesso gusto di una qualsiasi salsiccia di maiale. Persino la stessa consistenza, con una speciale alga utilizzata al posto del consueto budello per racchiudere il tutto. Beyond Meat, la compagnia specializzata in alimenti a base di sole piante che annovera tra i propri investitori anche Bill Gates e ...