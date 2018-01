Quattro morti negli ultimi sbarchi di migranti in Sicilia | tra loro anche un neonato 

Maltempo - tre morti in Olanda e Quattro vittime in Germania. Un morto anche in Belgio : Il Maltempo flagella l'Europa del centro-nord facendo vittime in Olanda, Germania e Belgio. È salito a quattro il numero dei morti in Germania: fra le vittime anche due vigili del fuoco, impegnati ...

Morti in corsia - l’infermiera Laura Taroni e altri Quattro medici scelgono il rito abbreviato : Si separa il destino processuale degli “amanti killer”. Sarà processata secondo rito abbreviato Laura Taroni, che in servizio dell’ospedale di Saronno (Varese), accusata in concorso con l’ex vicedirettore del pronto soccorso Leonardo Cazzaniga di aver ucciso suo marito Massimo Guerra, il suocero Luciano e sua madre Maria Rita Clerici, dandogli procurandogli overdose con i farmaci. La richiesta è stata presentata questa mttina in aula ...

Monossido di carbonio : Quattro morti e 18 intossicati : Due vittime in località Ca' di Sotto a Ferrara di Monte Baldo. Un'altra persona deceduta a Ventimiglia e una a Cuneo. Tragedie sfiorate a Olbia, Bologna e...

Incidenti stradali - scontro frontale in Puglia : Quattro morti : quattro persone sono morte in un incidente frontale avvenuto tra due mezzi sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8: si sono ...

Bari - frontale tra due auto : Quattro morti - due sono diciottenni : quattro persone - tre delle quali sono giovani tra i 18 e i 20 anni - sono morte in un incidente frontale avvenuto tra due mezzi sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle.

Incidente stradale in Puglia : Quattro morti in uno scontro frontale - : accaduto verso le 8 di lunedì mattina sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle. Le vittime sono tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni e un uomo di 60. La strada è stata ...

Giappone - esplode un sexy shop : Quattro morti e otto feriti : Almeno quattro persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in una località a nord di Tokyo, in Giappone, per un'esplosione avvenuta all'interno di un sexy shop.Come riporta il quotidiano romano Il Messaggero, nel negozio "Kawaii Omiya" tutto sembrava procedere regolarmente quando un'esplosione provocata da una causa ancora da verificare ha scatenato un violento incendio che ha fatto almeno 12 vittime fra ...

Francia - scontro treno-scuolabus : Quattro bambini morti e 21 feriti : quattro morti, tutti bambini, e altri "24 feriti molto gravi, di cui 21 alunni. Mentre gli tre altri sono persone che erano a bordo del treno". E' questo il bilancio dello scontro avvenuto nel ...

Francia - scontro treno-scuolabus : Quattro morti e 24 feriti gravi : Uno scuolabus è stato investito da un treno nei pressi di Perpignan, nel sud-est della Francia, non lontano dal confine spagnolo....

Scontro treno-scuolabus in Francia : Quattro bambini morti : "E' di almeno quattro bambini morti" il bilancio delle vittime dello Scontro avvenuto nel sud-ovest della Francia tra un treno regionale ed uno scuolabus a Millau, sull'asse ferroviario Perpignan-...

Francia - scontro treno-scuolabus : Quattro morti e sette feriti gravi : Uno scuolabus è stato investito da un treno nei pressi di Perpignan, nel sud-est della Francia, non lontano dal confine spagnolo. ...

Scontro treno-scuolabus in Francia : Quattro morti - due sono bambini : Uno scuolabus è stato investito da un treno nei pressi di Perpignan, nel sud-est della Francia, non lontano dal confine spagnolo. Secondo TF1, il bilancio provvisorio è di 4 morti, tra cui due bambini,...

Incidente nel tunnel San Gottardo - due morti e Quattro feriti - : Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente attorno alle 9.15. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni

Scontri per Gerusalemme - Quattro morti e centinaia di feriti. Scontri a Ramallah - Hebron e Betlemme : Proteste nel giorno della preghiera dei musulmani: oltre mille feriti negli Scontri con i soldati. Ai confini con la striscia di Gaza le prime vittime. L’aviazione israeliana colpisce obiettivi situati nel Nord della Striscia