Quasi 4 milioni di persone colpite dall' influenza | mai così tanti ammalati

Sos influenza - mai così tanti casi dal 2004 : Quasi 4 milioni le persone già colpite in Italia : I dati secondo l'ultimo rapporto epidemiologico Influnet, curato dall'Istituto superiore di sanità dicono che nella seconda settimana di gennaio hanno contratto il virus 832mila persone, ma dall'inizio dell'epidemia a letto sono finiti in 3.883.000. I più soggetti alla malattia risultano i bambini

Quasi 4 milioni di italiani a letto con l’influenza : mai così tanti ammalati dal 2004 : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli italiani colpiti dall’influenza è stato pari a circa 832.000 e gli italiani messi a letto dal virus sono Quasi 4 milioni, più precisamente 3.883 mila. È quanto emerge dal nuovo rapporto epidemiologico Influnet a cura dell’Istituto superiore di sanità e relativo alla seconda settimana del 2018. Più colpiti i ...

Influenza - picco raggiunto : Quasi 4 milioni di italiani a letto : L'Influenza ha raggiunto il suo picco e registra ora una lieve flessione della curva epidemica. Nell'ultima settimana si contano 832mila nuovi casi, che hanno così fatto salire a 3 milioni 883mila il numero degli italiani messi ko da febbre alta e dolori articolari. Secondo gli ultimi dati, sempre meno persone si stanno ora ammalando, ma il livello di incidenza è ancora "Molto Alto", si legge nella nota ...

Influenza 2018 : Quasi 4 milioni già colpiti in Italia : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli Italiani colpiti dall’Influenza e’ stato pari a circa 832.000 e gli Italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, piu’ precisamente 3.883 mila. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto epidemiologico Influnet a cura dell’Istituto superiore di sanita’ e relativo alla seconda settimana del 2018. Piu’ colpiti i bambini. Il numero di casi stimati dal 8 al 14 ...

Influenza - milioni di italiani a letto con Quasi 40 di febbre : Valentina ha passato a letto la prima settimana dell’anno e il 14 gennaio è arrivata anche la ricaduta. Emma racconta di una staffetta familiare: prima le bambine, poi lei (il giorno di Natale), infine il marito. Le storie sull’ultima Influenza somigliano tutte a queste e se ne sentono decine andando a prendere i figli a scuola, in ufficio, in palestra. Sono più di tre milioni gli italiani già colpiti dall’epidemia Influenzale più ...