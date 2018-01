: RT @MediasetTgcom24: Puigdemont: "Posso governare la Catalogna anche da Bruxelles" #catalogna - AdelinaMatteo : RT @MediasetTgcom24: Puigdemont: "Posso governare la Catalogna anche da Bruxelles" #catalogna - maximilian1971 : Esempio di come il telelavoro funziona bene all'estero . #Puigdemont :" posso governare la Catalogna anche da Bruxelles" - Marylu58121349 : RT @MediasetTgcom24: Puigdemont: "Posso governare la Catalogna anche da Bruxelles" #catalogna - emanuelecarioti : RT @MediasetTgcom24: Puigdemont: "Posso governare la Catalogna anche da Bruxelles" #catalogna - andreafabris96 : RT @MediasetTgcom24: Puigdemont: "Posso governare la Catalogna anche da Bruxelles" #catalogna -

Il deposto presidente catalano Carles,in esilio in Belgio, candidato alla rielezione, ha ribadito questa mattina in dichiarazioni a Catalunya Radio di ritenere che "è possibileda",mentre "dal carcere sicuramente non potrei farlo". Il fronte indipendentista,che ha la maggioranza assoluta nel Parlamento, preme perché sia investito come nuovo presidente a fine mese per via telematica senza rientrare in Spagna,dove rischia l'arresto immediato.(Di venerdì 19 gennaio 2018)