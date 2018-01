Pronto un nuovo test del sangue per la diagnosi precoce di otto tipologie di tumore 

Tumori - Pronto nuovo test del sangue per la diagnosi precoce delle 8 forme più comuni : Roma, 19 gennaio 2018 - Passi importanti sono stati fatti verso l'introduzione di un esame del sangue in grado di diagnosticare precocemente le 8 più comuni forme di tumore . Il test, sperimentato da ...

Facebook : Pronto un nuovo algoritmo - ecco cosa cambierà sulla piattaforma Video : #Facebook è ad oggi propenso a far comparire in bacheca sempre di più gli annunci, le foto, i Video o le proposte dei vari brand togliendo spazio ai post dei familiari, degli amici, o in generale dell'utente. Il colosso di Zuckerberg nel corso degli anni ha sempre lavorato per aiutare a solidificare i rapporti fra le persone attraverso lo scambio di opinioni o alla condivisione di momenti di gioia, che da anni riempiono ormai le bacheche del ...

FEDEZ/ "Pronto il nuovo tormentone estivo con J-Ax - ecco quando uscirà!" : FEDEZ annuncia: "Abbiamo registrato ieri in studio con J-Ax il nuovo brano per l’estate". Intanto sul web lo scherzo fatto a Fabio Rovazzi continua a far discutere!(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:05:00 GMT)

MotoGp - Nieto Pronto a un nuovo nello Sky Racing Team : In un'intervista rilasciata a Sky Sport, lo spagnolo ha dichiarato tutta la sua soddisfazione: ' Abbiamo fatto un buon lavoro da subito, eravamo un Team con pochissima esperienza, era tutto da ...

Super medico in arrivo : l'ospedale di Perugia dà il benvenuto al nuovo direttore del Pronto Soccorso : Paolo Groff, 53 anni, laurea e specializzazione conseguite presso l'Università di Bologna, nominato direttore responsabile del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, si è insediato nella ...

Calciomercato Roma/ News - Pronto un nuovo assalto a Ziyech? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: potrebbe essere necessario arrivare a un centrocampista, Hakim Ziyech potrebbe tornare di moda sul taccuino di Monchi(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:42:00 GMT)

Vittoria - nuovo Pronto Soccorso e Ortopedia al Guzzardi : Asp Ragusa, novità per il Guzzardi: finanziati il nuovo Pronto Soccorso e l’Ortopedia. Avviati gli incarichi per Neurologia, Medicina e Pediatria

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : 23 milioni non bastano - Pronto un nuovo incontro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il Barcellona considera troppo bassa l’offerta presentata dai nerazzurri pari a 20 milioni più 3 di bonus(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Argentina - Tevez di nuovo al Boca : "Sono Pronto e voglio l'albiceleste" : "Per uno della mia età sarebbe bellissimo giocare la Coppa del Mondo, sarebbe un po' una consacrazione - spiega Tevez -. Ormai ho davanti pochi anni di calcio e me li voglio godere, soprattutto ...

Mitsubishi Eclipse - nuovo suv coupé Pronto a stupire : Se vi piace la trazione integrale e un look originale, diverso dalla baraonda, orecchie aperte: torna alla ribalta un brand che in fatto di 4x4 se ne intende parecchio e che punta a distinguersi. Mitsubishi, con alle spalle varie...

Il Sipario Musicale è Pronto con il nuovo catalogo : I viaggi individuali sono pensati per chi ama viaggiare in libertà: soggiorni nelle capitali della grande musica che includono, oltre ai migliori biglietti per gli spettacoli musicali, anche la ...