Promette alla moglie di curare le sue piante dopo la sua morte - poi la sorpresa : La storia è stata raccontata su Twitter proprio dalla figlia della donna, Antonia Nicol, che qualche giorno fa ha pubblicato la foto di una delle piante e la sua simpatica storia. In pochi giorni il post ha fatto il giro del mondo e i protagonisti sono diventati delle web star. Nel Novembre del 2013, Phedre Fitton, 69 anni, dopo 5 anni di battaglia contro il cancro, cedeva alla malattia e in punto di morte faceva Promettere a suo marito, Nigel ...

Elezioni - D’Alema : “Berlusconi e Renzi? Tra poco li sentiremo Promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale” : Grasso come leader “è se stesso: una persona seria – afferma D’Alema – Certo è più difficile conquistare la scena, se uno non partecipa a questa grottesca gara a chi la spara più grossa, cui sono impegnati a pari titolo il grande maestro Berlusconi e il suo giovane allievo Renzi. Tra poco li sentiremo promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale“. A dirlo è Massimo D’Alema, intervistato dal Corriere della Sera, ...

Il Sound of 2018 - il concorso musicale di BBC che premia gli artisti più Promettenti - è stato vinto dalla cantante norvegese Sigrid : La cantante norvegese Sigrid ha vinto il “Sound of 2018”, l’edizione di quest’anno del concorso musicale di BBC che premia gli artisti di musica leggera più promettenti al mondo. Sigrid, che non ha ancora prodotto nessun disco, ha 21 anni The post Il Sound of 2018, il concorso musicale di BBC che premia gli artisti più promettenti, è stato vinto dalla cantante norvegese Sigrid appeared first on Il Post.

Infortunio Insigne - adesso è allarme Napoli! Intanto il mercato di gennaio non Promette nulla di buono… : Infortunio Insigne, è allarme in casa Napoli. L’attaccante partenopeo è stato costretto a lasciare il campo ieri sera durante la sfida contro la Juventus, a causa di una fastidiosa pubalgia che da giorni lo sta perseguitando. Si tratta di un’infiammazione difficile da debellare, che necessiterebbe di un periodo di riposo, ma Insigne non può permetterselo. Il Napoli non ha alternative in rosa, un errore clamoroso commesso ad inizio ...

Tu sì que vales 2017/ Diretta : Belen Promette sorprese! Chi accederà alla semifinale del 2 dicembre? : Tu sì que vales 2017, anticipazioni e Diretta; Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni presentano gli ultimi talenti prima di svelare i nomi dei semifinalisti.(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 20:50:00 GMT)

Nuoro - diagnosticava tumori inesistenti e Prometteva cure miracolose. Dottoressa di 48 anni segnalata alla Asl : Inventava tumori e prometteva di curarli con gli ultrasuoni e “terapie miracolose” Alba Veronica Puddu, Dottoressa di 48 anni di Tertenia, in provincia di Nuoro. L’operato della donna è stato smascherato con un servizio delle Iene, anche se la Asl di Lanusei ha precisato che la donna era già stata segnalata numerose volte negli ultimi due anni. L’ordine dei medici di Nuoro-Ogliastra ha acquisito le segnalazioni e ...

Dybala : 'Alla Juventus a vita? Non posso Prometterlo' : ... ndr), è un riconoscimento individuale molto prestigioso, il più importante che un giocatore possa ottenere al mondo. E sarebbe magari bello giocarmelo alla pari con Neymar , che al PSG sta facendo ...