Professore abusa di una studentessa | arrestato si giustifica | ' Ero innamorato'

Violenza sessuale - arrestato a Roma Professore che abusava da mesi di una studentessa minorenne : Per due mesi ha approfittato delle ore in cui dava lezioni private per abusare una studentessa minorenne. Così un professore di lettere dell’Istituto Massimo di Roma è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di Violenza sessuale. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della ragazza che – dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino – insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei ...