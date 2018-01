Professore abusa di una studentessa - arrestato si giustifica : 'Ero innamorato' : L'episodio si è verificato a Roma, a finire in manette Massimo De Angelis, docente di 53 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di minore. Interrogato dal gip il docente ha ammesso tutto, ma si è giustifica to sostenendo di "essere stato innamorato". Il prof, durante l'interrogatorio ha chiesto più volte scusa a tutti, soprattutto a cominciare "dai genitori della ragazza - afferma Massimo De Angelis - oltre a tradire me stesso, ho tradito ...

Violenza sessuale - arrestato a Roma Professore che abusava da mesi di una studentessa minorenne : Per due mesi ha approfittato delle ore in cui dava lezioni private per abusare una studentessa minorenne. Così un professore di lettere dell’Istituto Massimo di Roma è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di Violenza sessuale. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della ragazza che – dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino – insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei ...