Crac Popolare Vicenza : sequestri per quasi due milioni di euro - : I provvedimenti eseguiti dalla Finanza nei confronti di cinque imputati coinvolti nel fallimento dell'istituto di credito. L'accusa ha chiesto il processo per 7 ex dirigenti, compreso l'allora ...

Pop Vicenza - Gdf sequestra 1 - 7 milioni a cinque imputati : La Guardia di Finanza di Vicenza, su richiesta della Procura, avrebbe eseguito sequestri conservativi per un valore totale di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di cinque degli imputati nell' ...

Banca Popolare di Vicenza - la difesa dei truffati : 'noi contro KPMG' - la società top di revisione ma pluri sanzionata : ... un'oligarchia contabile costruita con un sistema a rete che coinvolge decine di migliaia di analisti di diverso rango (circa 800 mila) e competenze distribuiti in tutto il mondo, un network globale ...

Visco : su Etruria da Boschi nessuna pressione - su Pop Vicenza potevamo fare di più : Il segretario dem ha ringraziato il governatore di Bankitalia: «Ha fugato ogni dubbio sul comportamento dei ministri». Per Viscco «a determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia. La “mala gestio” di alcune banche, comunque, c'è stata»...

Banca Etruria - il governatore Visco alla commissione banche : 'Da Boschi nessuna pressione - Renzi mi chiese di PopVicenza' : L'ora della verità sul crac di Banca Etruria e le presunte pressioni dell'ex ministro Maria Elena Boschi sui vertici di Bankitalia doveva essere l'audizione del governatore Ignazio Visco davanti alla ...

Banche - Visco : "Nessuna pressione su Popolare Vicenza. Mai detto che andava tutto bene" : "La mala gestio di alcune Banche c'è stata e l'abbiamo più volte sottolineato. Le gravissime condizioni dell'economia hanno fatto esplodere le situazioni patologiche". "Renzi mi chiese di Etruria, io non risposi. Dissi che di Banche in difficoltà parlo solo col Mef". "Da Boschi mai pressioni, solo la manifestazione di dispiacere per le conseguenze della crisi"

