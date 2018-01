Più proposte condivise che posizioni distanti | bene l' incontro con i commercianti

Metti il trattamento estetico sotto l’albero : tre proposte regalo per essere Più belle a Natale : Un pacchetto di bellezza sotto l’albero. Il regalo di tendenza per il Natale 2017 sono i trattamenti estetici: soluzioni rapide e mini invasive per essere più belle per le feste natalizie. «L’idea di regalare un trattamento estetico sta prendendo sempre più piede, soprattutto in occasione di ricorrenze e festività. Un buono per magari togliersi qualche anno e per essere più belle a Natale», spiega Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano ...