Pibe de Oro | Stella | Peccato per l' infortunio

Pibe de Oro - Piccirillo : "Ora serve umiltà" : ROMA - Momento delicato in casa Pibe de Oro dove si fa fronte ad una prima parte di stagione in salita. La squadra però sembra pronta a compattarsi per uscire da questo periodo complicato. A dar voce ...

Maradona fan di Gomorra 3 - Salvatore Esposito racconta l’incontro col Pibe De Oro (video) : “Niente spoiler” : Dal 17 novembre in poi avremo modo di assistere ai nuovi episodi di Gomorra 3 ma mai come in questi giorni è partita una campagna anti spoiler che sta coinvolgendo tutti i mezzi di comunicazione. Publicis Italia ha curato il lancio della campagna anti spoiler insieme a Think Cattleya che vede i protagonisti della serie allearsi contro un nemico comune: gli spoiler. Riusciranno a scongiurare il peggio? I primi tre episodi di Gomorra 3 sono ...