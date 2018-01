Piazza Affari tonica - ritorna sui massimi da agosto 2015 : Milano, 19 gen. (askanews) Piazza Affari tonica al giro di boa di metà seduta, sui massimi da agosto 2015: l'indice principale Ftse Mib segna un rialzo dello 0,9% a 23.845 punti. Forti acquisti su ...

Piazza Affari accelera al rialzo. Forti vendite su Geox : La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,226. Lieve ...

Geox ha smesso di fare utili Dall'Ipo -44% a Piazza Affari I mali oscuri della scarpa che respira : Geox ha diffuso i dati preconsuntivi del 2017 che vedono i ricavi fermarsi a 884,5 milioni di euro, poco sotto i livelli del 2016. Sul gruppo di Mario Moretti Polegato, che tanti entusiasmi aveva suscitato in borsa dal debutto, nel 2004, fino al 2007, pesano ancora la ristrutturazione dei negozi monomarca e l’incertezza sul rilancio negli Usa e in Asia, affidati ad un nuovo Ceo, Matteo Mascazzini, arrivato da Gucci Usa. In attesa di vedere se ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Geox : Si muove in profondo rosso l' azienda delle scarpe che respirano , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,80% sui valori precedenti. L'andamento di Geox nella settimana, rispetto al ...

Italo batte il Frecciarossa sui binari di Piazza Affari : Italo arriverà alla stazione di Piazza Affari prima del Frecciarossa. Mentre l'ad di Fs, Renato Mazzoncini, ieri ha detto che 'la discussione sulla quotazione è stata rinviata al prossimo governo', i ...

Piazza Affari ai massimi da 30 mesi : +8% nel 2018 : Secondo gli analisti il rafforzamento dell'economia spagnola e la riduzione del rischio politico sul paese " nonostante i partiti indipendentisti abbiano riconquistato la maggioranza, per quanto ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta della settimana (19 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari non sono previsti dati macreoeconomici molto importanti in quest'ultima seduta della settimana. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 04:14:00 GMT)

Piazza Affari chiude la giornata in lieve rialzo : (Teleborsa) - Piazza Affari chiude la giornata in lieve rialzo, mentre il Vecchio Continente archivia la giornata a due velocità. Dall'altra parte dell'oceano, gli indici di Wall Street proseguono le ...

Piazza Affari : in forte denaro Moncler : Vigoroso rialzo per l' azienda nota per i piumini , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,21%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler ...

FOPE brilla a Piazza Affari grazie ai ricavi del 2017 : (Teleborsa) - 2017 importante per FOPE , che ha registrato ricavi netti consolidati pari a 28 milioni di euro, in crescita del 21,5% rispetto al 2016. "Registriamo con grande soddisfazione il ...

Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib +0 - 28% a 23.579 punti : Piazza Affari apre in rialzo. A inizio contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna infatti un progresso dello 0,28% a quota 23.579 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre principali Borse ...

Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio dopo record Wall Street e dato Cina : Secondo il Beige Book, diffuso ieri sera, l'economia e inflazione degli Stati Uniti sono cresciute a un ritmo tra il modesto e il moderato verso la fine del 2017, mentre i salari hanno continuato a ...