Peter Sagan mostra un nuovo e sorprendente tatuaggio

Ciclismo - Peter Sagan torna e vince! Il Campione del Mondo batte Greipel alla People’s Choice Classic. Viviani quarto : Peter Sagan sa solo vincere. Il tre volte Campione del Mondo ha fatto il proprio debutto stagionale alla People’s Choice Classic, un criterium di 50km ad Adelaide, e ha subito dettato legge: non gareggiava proprio dal trionfo di Bergen, al rientro è subito primo. Lo slovacco, pronto per il Tour Down Under (prima gara del World Tour che scatterà martedì), ha battuto Greipel ed Ewan allo sprint: una prova di forza in una gara rapidissima, il ...

Tour Down Under 2018 : Peter Sagan inizia la stagione dall’Australia. Obiettivo classiche? Il Mondiale sembra proibitivo per lo slovacco - ma… : Tutto pronto per la prima corsa World Tour della nuova stagione per il grande ciclismo internazionale: si parte, come di consueto, dall’Australia, con il Santos Tour Down Under 2018. In terra oceanica saranno presenti tanti dei possibili protagonisti di questa nuova annata, tutti a testare la gamba in vista dei più importanti appuntamenti (le Classiche di Primavera su tutti). Il corridore più atteso nella nazione dei canguri è sicuramente ...

Ciclismo - Peter Sagan debutta in Australia! Il Tour Down Under poi la visita a Papa Francesco : donerà una bici al Pontefice! : Peter Sagan è pronto per l’attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, Peter Kennaugh e Daniel Oss. A svelare il programma è stato lo stesso ciclista in un’intervista rilasciata all’Adelaide Advertiser: dopo aver ...

Formolo ritrova Sagan e svela un curioso aneddoto : 'ecco cosa combiniamo con Peter' : Davide Formolo correrà col tre volte campione del mondo Peter Sagan. La Bora Hansgrohe ha intenzione di aiutare sempre più lo slovacco e per questo motivo ha ingaggiato Daniel Oss. L'azzurro ha ...

Ciclismo - Daniel Oss : “Nuovi stimoli alla Bora-Hansgrohe - darò tutto per Peter Sagan” : Cinque anni alla BMC, dove sono arrivati tantissimi risultati di rilievo, soprattutto da gregario, ma anche a livello individuale. Ora Daniel Oss ha deciso di cambiare aria, firmando un contratto di due stagioni, a partire dal 2018, con la Bora-Hansgrohe, squadra del campione del Mondo Peter Sagan. Il trentino è stato intervistato da Naszosie.pl e ha spiegato le ragioni della sua scelta. “Dopo cinque anni alla BMC, una squadra alla quale devo ...

Ciclismo - Peter Sagan : scommessa vinta con il manager della Bora Video : #Peter Sagan è stato ovviamente la star della presentazione della Bora Hansgrohe. La squadra tedesca ha aperto il sipario sulla sua stagione 2018, rivelando le nuove maglie e i corridori. Il fuoriclasse slovacco è salito sul palco per ultimo e ha rubato la scena a tutti [Video], come era facilmente prevedibile. Particolarmente curiosa è stata la scenetta improvvisata con il Team manager della squadra, Ralph Denk. Il campione del mondo, infatti, ...

Ciclismo - l'allenatore di Peter Sagan : 'ecco come l’ho sbloccato' : A meta' della stagione 2015, #Peter Sagan sembrava uno straordinario talento ancora incompiuto e con molti dubbi sul proprio futuro. Il fuoriclasse slovacco era da poco passato alla Tinkoff con un contratto ricchissimo, ma i primi mesi nella nuova squadra erano stati tutt'altro che facili. Solo una vittoria in tutta la primavera - una tappa alla Tirreno Adriatico - nessun podio nelle grandi classiche e qualche screzio con il patron Oleg Tinkov ...

Ciclismo - Peter Sagan svela i segreti dei suoi allenamenti : La stagione di Peter Sagan [VIDEO]si è chiusa trionfalmente con la conquista del terzo titolo iridato a Bergen, lo scorso 24 settembre. Il fuoriclasse slovacco da quel giorno non ha più gareggiato, concludendo il suo 2017 agonistico per ricaricare le batterie e vivere l’emozione della prima paternita'. Ora anche per Sagan si sta avvicinando il momento di riprendere la preparazione in vista del 2018, che per lui scattera' molto presto, gia' a ...