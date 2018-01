Perché votare Italia agli Italiani

'Presidente Mattarella - Perché i giovani dovrebbero votare? I partiti non hanno fatto nulla per loro' : Enrico Mentana, in un post su Facebook, punta il dito contro la politica, incapace di fornire risposte ai giovani di oggi. "Ma perché mai, presidente, un giovane di oggi dovrebbe andare a votare?", ...

Enrico Mentana : "Presidente Mattarella - Perché un giovane dovrebbe votare? I partiti non hanno fatto nulla per loro" : Uno degli appelli più importanti lanciati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno è stato quello rivolto ai giovani, e in particolare ai nati nel 1999 che voteranno il 4 marzo per la prima volta. Enrico Mentana, in un post su Facebook, punta il dito contro la politica, incapace di fornire risposte ai giovani di oggi. "Ma perché mai, presidente, un giovane di oggi dovrebbe andare a ...

Giuliano Zulin : Vi spiego Perché io il 4 marzo non andrò a votare : E allora avanti con i soliti balli in maschera tra un palazzo e l' altro della politica. Poi la 'dea poltrona' dei parlamentari sistemerà tutto. Per loro, per gli onorevoli. Non per noi, che invece ...

Ma dai - Perché votare? – L’istantanea di Caporale : Ma perché votare? Al presidente della Repubblica non dispiacerebbe che Paolo Gentiloni restasse premier ancora per molto. A Silvio Berlusconi neanche. A Matteo Renzi dispiacerebbe un po’ ma, visti i tempi, terrebbe il rospo in pancia. E siamo sicuri che i Cinquestelle vogliono davvero governare? E tutti quei parlamentari di centro, di destra, di sinistra, che tra qualche settimana dovranno fare le valigie? Pensate solo a come deve sentirsi ...

Perché la maggioranza dei siciliani non è andata a votare. Un'analisi : L’astensione è stato il dato più caratterizzante nel voto per le Regionali in Sicilia: le analisi dell’Istituto Demopolis, negli ultimi 4 mesi, segnalavano che circa 2 milioni e mezzo di elettori si sarebbero astenuti. E non hanno cambiato idea: domenica scorsa, ha votato meno del 47% dei siciliani. Demopolis ha indagato sulle ragioni dell’astensione. “Emerge – afferma il direttore Pietro Vento ...