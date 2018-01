Per i Mondiali di calcio in Russia saranno massacrati cani e gatti | gli altri precedenti

Atletica - Filippo Tortu secondo sui 60m a Berlino! Firmato il Personale (6.62) e minimo Per i Mondiali : ci ripenserà? : Filippo Tortu ha fatto il proprio esordio stagionale al meeting Istaf di Berlino e sulla pista indoor tedesca ha subito dimostrato di essere in grandissima forma. La grande promessa dell’Atletica leggera italiana ha corso i 60 metri in 6.62 sia in batteria che in finale: si tratta del suo nuovo personale (migliorato di due centesimi il precedente), davvero niente male considerato che siamo soltanto all’inizio dell’anno e che ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia Per le sfide contro Olanda e Romania. Ancora esclusi i giocatori di Eurolega - tre nomi nuovi : Il CT dell’ItalBasket Meo Sacchetti ha diramato la lista dei convocati per le due sfide della seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri giocheranno contro Olanda e Romania: il primo impegno sarà in casa, a Treviso, venerdì 23 febbraio alle ore 20.15, la seconda a Cluj-Napoca, lunedì 26 alle 18.00. L’elenco comprende 24 nomi, che si raduneranno a Treviso a partire da lunedì 19 febbraio. I convocati ...

Volley - l’Italia cambia sponsor! Kinder dà l’addio - arriva il colosso DHL Per l’estate dei Mondiali : La Nazionale Italiana di Volley cambia sponsor! Era già noto da tempo che Kinder, noto brand di casa Ferrero che aveva accompagnato gli azzurri per oltre un decennio, aveva deciso di lasciare. All’azienda dolciaria, uno dei marchi più conosciuti al mondo, subentra DHL, il colosso dei trasporto di merci che aveva toccato con mano la pallavolo due anni fa sponsorizzando Modena (maschile). Sarà dunque la scritta rossa a campeggiare sulle ...

Ciclismo - Filippo Ganna : 'Ai Mondiali Per rivincere l'oro! Ho Perso 4kg e sono in forma. Pista-strada? Mi sdoppio!' : sono entrato in un mondo del tutto nuovo a soli vent'anni. E sono passato pro' avendo nelle gambe una sola corsa a tappe, il Tour de l'Avenir. Questo mi ha penalizzato. Ma mi ha costretto a imparare ...

Ciclismo - Filippo Ganna : “Ai Mondiali Per rivincere l’oro! Ho Perso 4kg e sono in forma. Pista-strada? Mi sdoppio!” : Filippo Ganna è balzato al comando della classifica della Vuelta San Juan dopo il secondo posto ottenuto nella cronometro di ieri. Il 21enne piemontese, una delle più grandi promesse del Ciclismo italiano, è alla sua seconda stagione da professionista e ha già vinto il Mondiale nell’inseguimento su pista. L’italiano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche delle differenze tra la passata stagione e ...

Per i Mondiali di calcio in Russia saranno massacrati cani e gatti : gli altri precedenti : Strage di cani e gatti in vista dei Mondiali di calcio in Russia. Un canovaccio che si ripete tristemente ad ogni evento sportivo internazionale che si disputa in Europa e non solo. I Mondiali di calcio in Russia si stanno avvicinando sempre più e noi italiani saremo costretti a guardarli senza la nostra nazionale. A me sinceramente frega poco, visto che non tifo per l’Italia in maniera accanita da Usa ‘94. Ma sicuramente per tanti sarà un duro ...

VicenzaOro 2018 - Perle e coralli sotto i riflettori dei maggiori esPerti mondiali : (Teleborsa) - La responsabilità ambientale, ma anche sociale ed economica, nel settore della gioielleria è stata al centro del seminario tenutosi oggi, 23 Gennaio, in occasione di VicenzaOro JANUARY ...

VicenzaOro 2018 - Perle e coralli sotto i riflettori dei maggiori esPerti mondiali : La responsabilità ambientale, ma anche sociale ed economica, nel settore della gioielleria è stata al centro del seminario tenutosi oggi, 23 Gennaio, in occasione di VicenzaOro JANUARY 2018 , la ...

Pelè : 'Sto meglio e sono pronto Per i Mondiali. Fiducioso Per il Brasile' : "Grazie a Dio sto meglio " ha dichiarato l'ex fuoriclasse brasiliano " e sono pronto a seguire la prossima Coppa del Mondo. Non so se Tite mi convocerà, però mi farò trovare pronto a tifare Brasile". ...

A Davos i leader mondiali si incontrano Per una nuova economia : A Davos inizia il World Economic Forum ma Emmanuel Macron ha anticipato i suoi colleghi capi di Stato incontrando 140 top manager delle grandi multinazionali. Il commento di Alessandro Barbera .

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Nimes 2018 : nessun azzurro sale sul podio - ma arrivano comunque segnali incoraggianti Per i Mondiali : La terza stappa della Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco, svoltasi questo fine settimana a Nimes (Francia), non è stata particolarmente favorevole all’Italia. Infatti per la prima volta in stagione nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. Al di là dei risultati, nel complesso arrivano comunque segnali incoraggianti in vista dei Mondiali di Yankton del prossimo mese. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i risultati di questa ...

Oxfam : 'L'1% dei PaPeroni mondiali detiene la ricchezza del restante 99%' : "Un miliardario ogni due giorni non è sintomo di un'economia fiorente se a pagarne il prezzo sono le fasce più povere e vulnerabili dell'umanità", afferma la presidente di Oxfam Italia, Maurizia ...

Per i Mondiali di calcio in Russia saranno massacrati cani e gatti : gli altri precedenti : Strage di cani e gatti in vista dei Mondiali di calcio in Russia. Un canovaccio che si ripete tristemente ad ogni evento sportivo internazionale che si disputa in Europa e non solo. I Mondiali di calcio in Russia si stanno avvicinando sempre più e noi italiani saremo costretti a guardarli senza la nostra nazionale. A me sinceramente frega poco, visto che non tifo per l’Italia in maniera accanita da Usa ‘94. Ma sicuramente per tanti sarà un duro ...

Basket - Mondiali 3×3 2018 : l’Italia femminile parteciPerà alla rassegna iridata. Esclusa la Nazionale maschile : La FIBA ha comunicato oggi le squadre partecipanti ai Mondiali di Basket 3×3. La Nazionale italiana femminile è stata ammessa e prenderà parte al torneo che si terrà a Manila dall’8 al 12 giugno 2018. Le squadre partecipanti sono state definite in base al ranking dello scorso anno, chiuso dalle azzurre nella top 20 mondiale, all’11° posto. “È la testimonianza della bontà del lavoro fatto lo scorso anno dalla FIP, dalle ...