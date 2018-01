Pattinaggio | Europei figura | per Cappellini-Lanotte terzo posto da applausi nel corto

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo il programma libero di Javier Fernandez : Per la sesta volta consecutiva, Javier Fernandez si è laureato Campione d’Europa. L’atleta spagnolo, allenato da Brian Orser, è stato protagonista di un programma pattinato molto bene in particolare nella prima parte: ottimo il quadruplo toeloop iniziale, così come la combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop. A partire dalla seconda parte del programma però non è mancata qualche sbavatura; prima uno step out sul triplo salchow (che doveva ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Fernandez re d’Europa per la sesta volta consecutiva. Nona posizione per Rizzo : La terza giornata degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico si è conclusa con il programma libero della categoria individuale maschile. Per la sesta volta consecutiva, Javier Fernandez si è laureato Campione d’Europa. L’atleta spagnolo, allenato da Brian Orser, è stato protagonista di un programma pattinato molto bene in particolare nella prima parte: ottimo il quadruplo toeloop iniziale, così come la combinazione quadruplo ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : quarto titolo promesso a Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron - Anna Cappellini e Luca Lanotte per un nuovo argento : La quarta ed ultima giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2017 prevede lo svolgimento della free dance, prova che potrebbe riservare grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Ultima ad essere introdotta nel programma della rassegna continentale, in occasione dell’edizione di Bolzano 1954, la danza vede come grandi favoriti i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron. Leader mondiali stagionali, con un record del mondo di ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : il programma libero e la musica di Carolina Kostner. La Musa pronta ad incantare : Dopo uno short program magico, Carolina Kostner è pronta a completare la sua meravigliosa opera. Quello che sconvolge è la tranquillità e la serenità con cui la pattinatrice altoatesina riesce gestire la gara, una fase zen davvero mai avuta in carriera. L’atleta azzurra (che scenderà sul ghiaccio alle ore 19:00 italiane), salvo sorprese, presenterà il layout di gara già visto nelle uscite stagionali precedenti sulle splendide musiche del ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : la start list del libero femminile. L’orario d’inizio e il programma. Come vedere la gara in tv : La quarta giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 prevede lo svolgimento del programma libero femminile a partire dalle ore 16:30 italiane. L’Italia sarà rappresentata da Micol Cristini, Giada Russo e Carolina Kostner, attualmente terza in classifica alle spalle delle russe Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva. Le gare saranno trasmesse sulle reti di Raisport ed Eurosport. Di seguito la start list completa con gli ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : la start list della free dance. L’orario d’inizio e il programma. Come vedere la gara in tv : La quarta giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 prevede lo svolgimento della free dance a partire dalle ore 11:40 italiane. L’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi dopo la short dance, Charlène Guignard / Marco Fabbri, quinti, e Jasmine Tessari / Francesco Fioretti, diciottesimi. I favoriti per la vittoria sono invece i francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron. Le ...

VIDEO – Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 : riviviamo la short dance di Anna Cappellini e Luca Lanotte : La short dance ha aperto la terza giornata degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, attualmente in corso di svolgimento a Mosca. Nell’apertissima battaglia per la medaglia d’argento sono coinvolti anche gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte, attualmente terzi ma a soli sei decimi dal secondo posto. I campioni italiani e vicecampioni in carica della manifestazione europea hanno infatti ottenuto 74.76 punti con il loro samba, ...

VIDEO – Pattinaggio di figura - Europei 2018 : riviviamo la short dance di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance ha aperto la terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, attualmente in corso di svolgimento a Mosca. Vincitori delle ultime tre edizioni della rassegna continentale e grandi favoriti per il poker, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non hanno deluso le aspettative. Sulle musiche di Ed Sheehan, i danzatori transalpini hanno sfondato il muro degli ottanta punti, con una valutazione di 81.29, ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron primi nella short dance - terzo posto per Anna Cappellini e Luca Lanotte : La short dance ha aperto la terza giornata degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, attualmente in corso di svolgimento a Mosca. Vincitori delle ultime tre edizioni della rassegna continentale e grandi favoriti per il poker, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non hanno deluso le aspettative. Sulle musiche di Ed Sheehan, i danzatori transalpini hanno sfondato il muro degli ottanta punti, con una valutazione di 81.29, ...

