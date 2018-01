Pattinaggio artistico | Europei 2018 | Carolina Kostner sfida Zagitova e Medvedeva per il

Pattinaggio artistico - Europei 2018 oggi (19 gennaio) : programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : L'evento sarà trasmesso in Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in Diretta Streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player (e Sky Go), in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte a caccia del podio - Fernandez per la leggenda : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, terzza giornata (venerdì 19 gennaio). Questo è il grande giorno riservato agli uomini e alle coppie di danza: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande soprattutto con Anna Cappellini e Luca ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 oggi (19 gennaio) : programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : Terza giornata di gare agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Mosca. Sul ghiaccio della capitale russa ci aspetta uno spettacolo davvero incandescente: venerdì 19 gennaio si assegnano le prime medaglie della massima rassegna continentale. Spazio infatti al programma libero maschile: Javier Fernandez va a caccia del settimo titolo consecutivo e nessuno sembra poterlo contrastare, il nostro Matteo Rizzo cercherà di ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma libero di Marchei-Hotarek : Valentina Marchei ed Ondrej Hotarek si sono piazzati al quinto posto nelle coppie d’artistico agli Europei di Mosca 2018. I due azzurri erano quarti dopo il programma corto ed hanno perso una posizione dopo il programma libero, sfiorando il primato personale (132.31 punti, con 65.39 per gli elementi tecnici e 66.92 per le componenti del programma). Il punteggio totale, però, rappresenta comunque il miglior della carriera, con ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma libero di Tarasova-Morozov : Il titolo continentale nelle coppie d’artistico agli Europei di Mosca 2018 è stato vinto dai russi Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, che si sono confermati i più forti del Vecchio Continente dopo il titolo dello scorso anno ad Ostrava. I due erano quinti dopo il programma corto, ma hanno sbaragliato la concorrenza nel secondo segmento di gara, stabilendo il loro nuovo personal best con 151.23 punti (76.43 di technical elements e 74.80 ...

Pattinaggio artistico - quando gareggia Carolina Kostner nel programma libero? Programma - orari e tv. A caccia del podio europeo! : Carolina Kostner ha incantato il pubblico di Mosca nel Programma corto degli Europei. L’azzurra si è esibita sulle note di “Ne me quitte pas”, centrando il record personale di punti e soprattutto il terzo posto dietro alle superfavorite, le giovani russe Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva. Carolina ha praticamente già ipotecato quella che sarebbe la sua undicesima medaglia continentale, un record, ma può andare a caccia della ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : tripletta russa nelle coppie d’artistico - rimonta di Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov. Quinto posto per Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : La seconda giornata Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 prevedeva lo svolgimento del programma libero delle coppie d’artistico, con relativa assegnazione delle medaglie continentali della specialità. A confermarsi in vetta alle gerarchie continentali è stata la coppia russa composta da Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, già vincitrice lo scorso anno ad Ostrava e medagliata di bronzo nelle due precedenti edizioni. Solo quinti ...

Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : titolo maschile promesso a Javier Fernández - Matteo Rizzo per sorprendere ancora : La terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 vedrà l’assegnazione delle medaglie della prova maschile. Nettamente al comando dopo il primo segmento di gara, lo spagnolo Javier Fernández López ha già messo un’ipoteca sul suo sesto titolo continentale consecutivo, impresa che, se confermata nel free skating di venerdì, sarebbe seconda solamente al filotto di otto vittorie fatte segnare dall’austriaco Karl ...

Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 – Carolina Kostner : “Ho fatto tanta strada rispetto all’anno scorso. Le russe sono super forti : mi motivano!” : Carolina Kostner non smette di stupire. La pattinatrice azzurra ha incantato nel corso della sua esibizione dello short program degli Europei di Mosca, sulle note di “Ne me quitte pas” (clicca qui per vedere il video dell’esibizione). La 30enne, nativa di Bolzano, ha fatto segnare il proprio record personale, piazzandosi al terzo posto nella scia delle stelle russe Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva. Carolina ha praticamente ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : al via il programma libero delle coppie. Della Monica e Guarise confermano il piazzamento. Marchei ed Hotarek perdono una posizione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : la start list del programma libero maschile. L’orario d’inizio e il programma. Come vedere la gara in tv : La terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 prevede lo svolgimento del free skating maschile a partire dalle ore 15:45 italiane. Sul ghiaccio moscovita, l’Italia sarà rappresentata dal fresco campione nazionale Matteo Rizzo, eccellente sesto dopo il primo segmento di gara. Lo spagnolo Javier Fernández López, al comando dopo il programma corto, è invece lanciato verso un sesto titolo consecutivo. Le gare saranno ...

