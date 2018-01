' Pat Garrett & Billy the Kid' | il mito western secondo Dylan

DIRETTA / Darussafaka Torino (risultato finale 75-77) : Garrett-Patterson show - vince l'Auxilium! (Eurocup) : DIRETTA Darussafaka Torino: risultato finale 75-77. Vittoria fondamentale per l'Auxilium in Eurocup, i due americani segnano 42 punti in coppia e spingono i piemontesi al successo(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 20:00:00 GMT)