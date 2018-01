Papa Francesco in Perù Diretta streaming video in Amazzonia | “gli indigeni anelano al

Cile - poliziotta cade da cavallo durante il passaggio di Papa Francesco. Bergoglio stupisce tutti e reagisce così : Papa Francesco è sceso dalla Papamobile per assistere una agente della polizia che era caduta dal suo cavallo durante il passaggio del convoglio Papale ad Iquique, in Cile. La poliziotta è caduta vicino alla Papamobile, per cui Bergoglio ha chiesto di fermate il veicolo ed è sceso per aiutare la donna. Un’ambulanza è accorsa per portare via l’agente e il Papa ha ripreso il suo cammino L'articolo Cile, poliziotta cade da cavallo ...

Papa Francesco ha accusato le vittime di abusi sessuali in Cile di calunniare un vescovo : È una storia che coinvolge il vescovo della città di Osorno e sta provocando molte proteste contro la Chiesa cattolica The post Papa Francesco ha accusato le vittime di abusi sessuali in Cile di calunniare un vescovo appeared first on Il Post.

Papa Francesco IN PERÙ/ Incontri a Lima - diretta streaming video : la prima volta di un Pontefice in Amazzonia : PAPA FRANCESCO in PERÙ, gli Incontri e il programma di oggi in diretta streaming video: saluti al Cile e nuovi Incontri a Lima con i nativi amazzoni.

Poliziotta cade da cavallo davanti alla Papamobile - Francesco scende per soccorrerla : Piccolo incidente nel tragitto di Papa Francesco dalla messa al campus Lobito, in Cile, alla casa santuario di Nuestra Senora de Lourdes a Iquique, dove, nella chiesa, incontrerà due familiari delle vittime del regime di Pinochet.Papa Francesco è sceso dalla papamobile per assistere una agente della polizia che era caduta dal suo cavallo durante il passaggio del convoglio papale. La Poliziotta è caduta proprio vicino alla ...

Papa Francesco sposa una coppia in aereo : non era mai successo prima : Matrimonio ad alta quota. Papa Francesco non smette di stupire e in volo da Santiago a Iqique, in Cile, ha sposato due assistenti di volo della compagnia aerea Latam. Carlos, di 41 anni, e Paula, di 39, avrebbero dovuto sposarsi in chiesa nel 2010...

Papa Francesco in aereo sposa a sorpresa due assistenti di volo : Sette anni fa, poco prima dell’ora del matrimonio, la cappella in cui avrebbero dovuto sposarsi è crollata per il terremoto che aveva colpito Santiago del Cile. Così Carlos, 41 anni, e Paula, 39, hanno dovuto rinunciare al sacramento e «accontentarsi» delle nozze civili. Ma adesso sono diventati marito e moglie anche per la Chiesa cattolica. A sposarli, con rito religioso, è stato il Papa in persona. Francesco stava viaggiando da Santiago a ...

Emanuela Orlandi/ Il fratello Pietro : “Per me è viva - con Papa Francesco muro in Vaticano ancora più alto” : Emanuela Orlandi, il fratello Pietro in cerca della verità rivela al settimanale Spy i dubbi sul comportamento del Vaticano attorno alla vicenda e sul ruolo di Papa Francesco.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:21:00 GMT)

