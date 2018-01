Palermo | uomo ferito al torace | indagini della Polizia

Palermo : giallo a Ficarazzi - trovato il cadavere di un uomo (2) : (AdnKronos) - La vittima è Vito D'Alcamo. Si attende intanto l'arrivo del medico legale per una prima ispezione cadaverica utile ad accertare le cause che hanno portato al decesso. Ancora poco chiara, infatti, la dinamica dei fatti. L'uomo potrebbe essere rimasto vittima di una violenta lite, che se

Palermo : giallo a Ficarazzi - trovato il cadavere di un uomo : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - E' giallo a Ficarazzi, nel Palermitano, dove un uomo è stato trovato cadavere. La vittima è un 61enne, il cui corpo senza vita è stato scoperto in via Pirandello. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per capire cosa è successo.

Palermo - giallo alla Zisa : uomo trovato in casa senza vita e in una pozza di sangue : Palermo, giallo alla Zisa: uomo trovato in casa senza vita e in una pozza di sangue Il cadavere di Giuseppe D’Arpa, 76 anni, è stato rivenuto dai carabinieri, dopo l’allarme lanciato dalla sua convivente che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Trovati sul corpo segni di violenza: si segue la pista dell’aggressione. In […] L'articolo Palermo, giallo alla Zisa: uomo trovato in casa senza vita e in una pozza di ...

Cadavere di un uomo scoperto in un appartamento a Palermo : Palermo, 28 dic. (askanews) Il corpo senza vita di un uomo di 76 anni è stato trovato dai carabinineri in unn appartamento i via Demetrio Camarda, a Palermo. Da una prima osservazione del Cadavere, ...

Palermo : uomo armato all'Università - falso allarme : Palermo, 17 nov. (AdnKronos) - "C'è un uomo armato all'interno della cittadella". E' stata la segnalazione, rivelatasi falsa, di una studentessa a una delle guardie giurate in servizio all'Università a fare scattare oggi pomeriggio l'allarme nella cittadella universitaria di via Basile, a Palermo. L

Palermo - omicidio del boss che partecipò a strage Borsellino : uomo confessa delitto : Ci sarebbe una svolta nelle indagini sull'omicidio del boss palermitano Giuseppe Calascibetta, assassinato il 19 settembre del 2011 nel quartiere Oreto, a Palermo. Un uomo avrebbe confessato alla ...