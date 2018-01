Ora e' ufficiale | Riccardo Rossi e' il candidato Sindaco della coalizione Partito

Bayern Monaco - Ora è ufficiale : Goretzka è un nuovo giocatore : GELSENKIRCHEN (Germania) - Leon Goretzka sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco dall'1 luglio prossimo. Calciomercato, Top 30: i migliori contratti in scadenza a giugno 2018 È Christian Heidel , ...

Technogym ancOra una volta sul tetto del mondo come fornitore ufficiale delle Olimpiadi : ancora una volta il colosso cesenate degli attrezzi sportivi è sul tetto del mondo, come fornitore delle Olimpiadi invernali della Corea del Sud. L'azienda italiana leader nel fitness, wellness e preparazione atletica è stata nominata per la settima volta come fornitore ...

Ora è ufficiale - la Williams ha scelto Sirotkin. Kubica sarà collaudatore : La Williams ha finalmente sciolto la riserva: sarà Sergey Sirotkin il compagno di squadra di Lance Stroll nella stagione 2018. Il 22enne russo, come si era capito da giorni, ha dunque bruciato la ...

Calciomercato Spezia - ufficiale : AcampOra girato all'Entella : LA Spezia - Nuova avvventura in prestito per Gennaro Acampora , centrocampista scuola Napoli che l'anno scorso ha giocato nel Perugia. Lo Spezia , infatti, ha trovato l'intesa con la Virtus Entella ...

Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno divorziato/ La conferma ufficiale : "Inutile riprovare ancOra" : Dopo anni e anni la prima "coppia" di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Le voci di crisi tra Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli trovano conferma nel divorzio. Le parole della vamp(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Caso Bellomo - Ora è ufficiale : il consigliere è stato destituito : Francesco Bellomo è stato destituito. Dopo la proposta della Commissione e il via libera dell'adunanza, l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa (Cpga) non ha potuto far altro che prendere atto di quanto deciso sul direttore di Diritto e Scienza e lo ha destituito in via ufficiale.La decisione su BellomoSi chiude qui (o quasi) la vicenda della scuola per aspiranti magistrati finita nell'occhio del ciclone per le ...

Audace Cerignola - ufficiale l'ingaggio di Stefano MaiOrano dal Messina : L'Audace Cerignola comunica l'acquisto di Stefano Maiorano , mediano classe '86 di origini campane. Proveniente dal Messina, il calciatore vanta un'importante carriera cavallo tra serie C e D con le ...

Ufficiale la collabOrazione tra Lady Gaga e Paul McCartney per la colonna sonOra del film High In The Clouds : Lady Gaga e McCartney hanno collaborato per la colonna sonora del film High In The Clouds: la partnership tra i due, di cui si vociferava già da qualche anno, è finalmente Ufficiale. La popstar newyorchese e l'ex Beatle hanno prestato le loro voci, non è chiaro se in duetto o separatamente, al progetto del film d'animazione basato sull'omonimo libro per bambini pubblicato dal musicista nel 2005. I primi rumors su un presunto duetto tra ...

Flavio Briatore : è ufficiale la separazione consensuale con la GregOraci Video : Nelle ultime ore, il gossip che vede la lunga love-story di #elisabetta Gregoraci e #Flavio Briatore giungere al capolinea ha letteralmente lasciato di sasso il popolo degli internauti: la fascinosa Elisabetta, per il bene di suo figlio Nathan Falco, ha deciso di restare a vivere nel Principato di Monaco. Ecco i dettagli circa #Il Segreto più chiacchierato del momento, rivelato da 'Chi' magazine. La love-story di Elisabetta e Flavio giunge al ...

Montella - Ora è ufficiale : l'ex Milan allenerà il Siviglia : Vincenzo Montella è rimasto "disoccupato" per soli 31 giorni. Lo scorso 27 novembre, infatti, il Milan lo esonerò dopo lo scialbo pareggio interno, per 0-0, contro il Torino di Sinisa Mihajovic. Il tecnico campano, però, ancora sotto contratto con il club rossonero, è stato scelto dal Siviglia di Castro per prendere il posto dell'argentino Eduardo Berizzo. La concorrenza era tanta ma Montella l'ha spuntata ed è ...

Ora è ufficiale : l’ossessione per i selfie è una malattia : Stando ad un nuovo studio, chi continua a scattare selfie è affetto da una vera e propria patologia. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ora è ufficiale: l’ossessione per i selfie è una malattia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ora è ufficiale : George Weah è il nuovo presidente della Liberia : Che George Weah fosse un personaggio difficile da fermare, in molti lo sapevano già. Aveva fatto «coming out» lui stesso, in un assolato pomeriggio di settembre del 1996, quando percorse il prato di San Siro da una parte all’altra con la palla al piede in poco più di 13 secondi: saltando tutti gli avversari, ovviamente, e alla fine depositando la palla in rete. Una magia entrata di diritto nella storia del calcio, ma l’ex bomber del Milan fuori ...