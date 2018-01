OnePlus 6 | scheda tecnica aggiornata e quasi definitiva

OnePlus 5T è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : OnePlus 5T Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche OnePlus 5T è finalmente stato presentato ufficialmente, dopo le tantissime anticipazioni dei giorni scorsi. Si tratta del primo 18:9 dell’azienda, ma non solo di quello. Come anticipato dai rumor, viene infatti rivisto il sistema di dual camera posteriori e ci sono novità anche per quella frontale. Per fortuna, […]

Ufficiale OnePlus 5T oggi 16 novembre : foto - scheda tecnica - prezzo - uscita in Italia e come acquistarlo : OnePlus 5T è ufficialmente tra noi: la scheda tecnica, il prezzo oltre che le foto e tutte le altre informazioni condivise durante la presentazione del top di gamma appena conclusa a New York sono racchiuse in questo articolo. Nessun colpo di scena, come previsto per le specifiche del device ampiamente paparazzate nei giorni precedenti e por fortuna anche il relativo costo si è mantenuto nei limiti già riportati. Per iniziare, ecco una ...

Differenze OnePlus 5T e 5 : scheda tecnica e prezzo a confronto a due giorni dall’uscita : Davvero nessuna sorpresa per il OnePlus 5T, tra leaker e rottura embarghi di magazine di settore. La scheda tecnica ma pure le foto della nuova ammiraglia visibile in apertura articolo sono a disposizione per un primo e doveroso confronto con il predecessore OnePlus 5. Per non parlare poi del prezzo del nuovo top di gamma. In cosa sarà migliore il OnePlus 5T rispetto al OnePlus 5? Senz'altro il nuovo design è più al passo con i tempi, il ...

OnePlus 5T : rivelata la scheda tecnica completa : Un’immagine proveniente da GFXBench ci conferma alcune delle specifiche tecniche più importanti per questo OnePlus 5T. Continuano a trapelare dettagli interessanti su OnePlus 5T. Dopo la conferma dell’esistenza del device e della presenza dell’ingresso Jack da 3.5 mm data da Pete Lau tramite il post sul forum ufficiale ed il leak pubblicato da Evan Blass su Twitter, tutto sembra ormai chiaro….invece no. In attesa della ...