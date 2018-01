: Occhio alla truffa 'Complimenti, hai vinto', in crescita su device #Android - OptiMagazine : Occhio alla truffa 'Complimenti, hai vinto', in crescita su device #Android - siwel44it : RT @gerandio1: questo è PALLINO nipote della #boldrini assunto alla camera a 8 kg di croccantini al giorno per tenere d'occhio i deputati!!… - terrarealtime : L’alluminio è un materiale attualmente molto impiegato nel settore alimentare , ma in pochi sanno cos’è scritto... - OddscheckerIT : Su #Snai occhio alla QUOTA MAGGIORATA su #AtalantaNapoli con la vittoria dell' #Atalanta pagata a 8.0 invece di 3.6… - meronzonzo : RT @disinformatico: Occhio alla nuova opzione di Instagram sullo stato di attività. Tra poco al Disinformatico @ReteTre -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Ormai prolifera come un fungo la'Complimenti, hai vinto' anche sui dispositivi. Dapprima prerogativa quasi esclusiva dell'ambiente desktop (agiscono in realtà ormai da epoche immemori, ndr.), da un po' di tempo a questa parte malware di tal genere si sono insinuati anche nella piattaforma mobile del robottino verde, insinuati all'interno di alcune applicazioni, magari scaricate da fonti non propriamente affidabili.Potrebbe capitarvi molto spesso, anche nel corso della navigazione web tramite browser, di imbattervi in diciture di tal genere, capaci addirittura di identificare il modello di smartphone in uso, e per questo apparentemente più credibili. Se messaggi popup che iniziano con 'Complimenti, hai vinto' vi promettono vacanze caraibiche all-inclusive,di ultima generazione in regalo o chissà quale premio in denaro (in valuta reale o virtuale), statene bene ...