Obsolescenza programmata : dopo la Francia anche l'Italia avvia procedimenti : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha deciso di avviare un'indagine contro i giganti dell'elettronica Samsung e Apple per pratiche commerciali scorrette (Obsolescenza programmata). Entrambi i colossi sono sospettati di aver messo in atto una politica commerciale generale che tende a sfruttare le lacune di alcuni componenti degli smartphone per ridurre nel tempo i benefici dei loro prodotti ed in tal modo spingere ...

Apple e Samsung nel mirino per Obsolescenza programmata : S9 e iPhoneX? : Apple è finita nel mirino della legge in Francia per il fenomeno dell'obsolescenza programmata. E non si fa in tempo a chiedersi cosa sia questa presunta manovra del colosso americano che anche Samsung finisce nel calderone per accuse simili. E addirittura è arrivata una parziale conferma da parte dell'azienda che, per sdebitarsi, ha preferito agevolare la sostituzione delle batterie ai propri clienti. Era infatti noto che i dispositivi ...

Immediata replica sui rallentamenti per i Samsung Galaxy e l’Obsolescenza programmata : Non poteva mancare in queste ore una replica ufficiale da parte di Samsung per quanto riguarda le dure accuse riguardanti i rallentamenti dei suoi Samsung Galaxy, visto che l'Antitrust ha parlato di vera e propria obsolescenza programmata sia per il produttore coreano, sia per Apple. Questa mattina abbiamo già condiviso coi nostri lettori i primi dettagli sull'argomento, con apposito approfondimento, ma ora dobbiamo concentrarci assolutamente ...

Obsolescenza programmata : l'Antitrust indaga su Apple e Samsung : Samsung e Apple finiscono nel mirino dell'Antitrust, che ha deciso di avviare due procedimenti per pratiche commerciali scorrette

Apple e Samsung - Antitrust indaga su Obsolescenza programmata : “Sfruttate carenze per ridurre le prestazioni” : L’obsolescenza programmata non è più una sorta di leggenda di cui parlano i social e su cui si esercitano giornalisti del settore. L’Antitrust ha avviato due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società dei gruppi Samsung e Apple in Italia. È la stessa Autorità a spiegare che la decisione è stata presa dopo le segnalazioni di consumatori e di un’attività preistruttoria svolta ...

Obsolescenza programmata? Un disastro - anche per l'ambiente : Casi giudiziari che diventeranno cultura, che ribalteranno - e speriamo con un equilibrio che tenga conto di tutte le variabili e tutte le istanze - uno dei capisaldi dell'economia: fissare a monte ...

Obsolescenza programmata - in Francia è scontro : Una pratica largamente in uso in tutto il mondo, ma che in Francia è proibita dal 2015, con pene che possono arrivare fino a due anni di reclusione. La dinamica è semplice, banale nella sua fattura. ...

Cos’è la presunta Obsolescenza programmata di Apple (e perché la Francia ha aperto un’inchiesta) : La storia è questa: con uno dei recenti aggiornamenti software di iOS, Apple ha intenzionalmente rallentato le prestazioni degli iPhone datati, in determinate circostanze. Il motivo? Ufficialmente è quello di preservare il più possibile la durata della batteria consumata da centinaia di cicli di ricarica, abbassando le richieste energetiche del processore e permettendo ancora alle persone di usare lo smartphone per le operazioni più comuni, ...

Se l’iPhone si “guasta” apposta. Francia contro l’Obsolescenza programmata : prima di Apple c’è stata Epson : “Apple ha attuato una strategia globale di obsolescenza programmata per aumentare le sue vendite”, ha affermato l’associazione, secondo cui la compagnia potrebbe essere perseguita per gli iPhone venduti in Francia dopo la promulgazione della legge del 17 agosto 2015, che ha introdotto il reato di obsolescenza programmata nella legge francese. Apple France non ha commentato. Il gruppo americano aveva rivelato il 21 dicembre di aver ...

Francia indaga su Apple - 'Obsolescenza programmata' per i suoi prodotti : Non c'è pace per Apple. Dopo le polemiche delle ultime settimane sul rallentamento volontario degli iPhone più vecchi da parte di Cupertino, la Francia apre un'indagine al riguardo per "truffa" e "...

Apple è sotto inchiesta in Francia per l'Obsolescenza programmata dell'iPhone : La Procura di Parigi ha aperto un'indagine preliminare nei confronti di Apple per l'ipotesi di 'obsolescenza pianificata' di alcuni modelli di iPhone. Il colosso americano è nel mirino in tutto il ...

Francia indaga su Apple - "Obsolescenza programmata" per i suoi prodotti : Non c'è pace per Apple. Dopo le polemiche delle ultime settimane sul rallentamento volontario degli iPhone più vecchi da parte di Cupertino, la Francia apre un'indagine al riguardo per "truffa" e "obsolescenza programmata". L'indagine aperta il 5 gennaio scorso viene condotta dalla procura di Parigi secondo quanto riferito da una fonte giudiziaria citata questa sera dai grandi media transalpini e fa seguito a una denuncia ...

Apple - procura di Parigi apre un’inchiesta per truffa e Obsolescenza programmata di alcuni modelli Iphone : La giustizia francese ha aperto un’inchiesta contro Apple per “truffa” e “obsolescenza programmata”. L’indagine aperta il 5 gennaio scorso viene condotta dalla procura di Parigi secondo quanto riferito da una fonte giudiziaria citata questa sera dai grandi media transalpini e fa seguito a una denuncia presentata la settimana scorsa dall’Associazione Halte à l’obsolescence programmée (Hop). Il colosso Usa ha da poco ...

Apple - Francia apre un'inchiesta per «truffa» e «Obsolescenza programmata» : La giustizia francese ha aperto un'inchiesta contro Apple per «truffa» e «obsolescenza programmata». L'indagine aperta il 5 gennaio scorso viene condotta dalla procura...