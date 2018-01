Nuovo test del sangue | permette la diagnosi precoce delle 8 forme più comuni di tumore

CancerSeek - un Nuovo test del sangue per trovare i tumori : Su Science un test per l''identificazione di diverse forme tumorali, a partire dall'analisi su un campione di sangue. Ma i limiti del test sono ancora tanti

Oronero Live di Giorgia - il Nuovo album ricco di contenuti speciali : audio e testo dell’inedito Chiamami Tu : Oronero Live di Giorgia è il nuovo attesissimo album della cantautrice romana, di ritorno sulla scena discografica italiana con la riedizione dell'album Oronero pubblicato ad ottobre 2016. Pubblicato oggi 19 gennaio, il nuovo album di Giorgia è un repack del precedente disco, facente parte di un unico progetto rilanciato lo scorso dicembre con il singolo Come Neve in duetto con Marco Mengoni. Nel nuovo album Oronero Live di Giorgia, sono ...

Pronto un Nuovo test del sangue per la diagnosi precoce dei tumori : Dal sangue è possibile diagnosticare precocemente le otto più comuni forme di tumore , sulla base di una nuovo test che combina l'analisi del Dna e delle proteine tumorali e ha un'affidabilità che ...

Audio e testo di Bengala - Nuovo singolo di Lorenzo Fragola in attesa dell’album : Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola segna il ritorno dell'artista dopo il successo di Zero Gravity. Annunciato il 31 dicembre, il brano è finalmente in rotazione radiofonica a partire dal 19 gennaio. Bengala è anche la title track del prossimo disco che Lorenzo Fragola rilascerà in primavera, così come svelato a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo lavoro. Un nuovo suono per il ritorno del giovane cantautore siciliano che ha ...

Scicli - dopo Nuovo si Tar ad impianto Cuturi : protesta M5S : Il Movimento 5 Stelle interviene dopo che il Tar di catania ha rigettato anche il ricorso del Comune contro l'autorizzazione all'ampliamento

La prima volta è il Nuovo singolo dei Negramaro da Amore che torni : audio e testo : Finalmente annunciato il 2° estratto da Amore che torni. Il nuovo singolo dei Negramaro è La prima volta, dopo il successo di Fino all'imbrunire con il quale hanno lanciato il nuovo disco di inediti rilasciato su etichetta Sugar Music. A distanza di mesi dall'apripista, il gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi ha così deciso di tornare in rotazione radiofonica con un nuovo singolo dall'ultimo disco, quello che ha segnato un grande ritorno ...

Google testa un Nuovo design per il Pixel Launcher : Il team di Google starebbe testando pure un'interfaccia ridisegnata per il Pixel Launcher. Scopriamo insieme quali sono le sue novità L'articolo Google testa un nuovo design per il Pixel Launcher è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Audio e testo di Dress Code - il Nuovo singolo de Il Pagante con Samuel Heron contro i blogger e i cliché del mondo della moda : Il nuovo singolo de Il Pagante si chiama Dress Code, brano che vede la collaborazione del trio milanese con il rapper Samuel Heron. Il singolo è disponibile da oggi 12 gennaio di digital download e in streaming su Spotify e le piattaforme digitali. Il gruppo torna in radio con un nuovo brano dai toni irriverenti, che affronta il tema tutto attuale dei cliché della moda e degli influecer al giorno d'oggi. Il nuovo singolo de Il Pagante è ...

Video - testo e traduzione di El Baño - il Nuovo singolo di Enrique Iglesias è un perfetto mix tra ballad e reggaeton : Si intitola El Baño, il nuovo singolo di Enrique Iglesias, disponibile da oggi 12 gennaio in download e in streaming sulle piattaforme digitali. La popstar spagnola torna in radio anche quest'anno con una nuova hit che ci farà ballare sulle spiagge nel corso della prossima estate. Anche per El Baño, Enrique Iglesias si cimenta di nuovo nel reggaeton latino, sulla stessa linea melodica del precedente successo Duele El Corazon, singolo ...

Audio e testo di Grazie a te de Le Deva - il Nuovo singolo scelto dai fan come migliore brano dell’album : Arriva in radio da oggi 12 gennaio Grazie a Te de Le Deva, il nuovo singolo del quartetto tutto al femminile, estratto dall’album 4. Si tratta del terzo singolo estratto dal fortunato album della rock band italiana, dopo Un’altra idea e Semplicemente io e te. Grazie a te de Le Deva vede la firma delle stesse Laura Bono e Verdiana Zanagaro, con Marco Rettani, Mario Natale e Zibba. Il brano è stato pensato come un ringraziamento per le persone ...

Ed Sheeran nel video di End Game di Taylor Swift tra urban city e party in giro per il mondo : testo e traduzione del Nuovo singolo : Finalmente online l'attesissimo video di End Game di Taylor Swift, singolo tratto dall'ultimo album della cantante Reputation pubblicato lo scorso 10 novembre. Il nuovo disco di Taylor Swift è stato tra i più acclamati dalla critica e dal pubblico sin dal suo annuncio e dopo la pubblicazione del singolo di lancio What You Make Me Do. End Game è il terzo brano estratto dall'album e vede la speciale partecipazione del cantautore britannico Ed ...

Roma - assemblea prosegue esame Nuovo Statuto : protesta il Pd : Roma, 11 gen. (askanews) Apre la seduta odierna dell'assemblea capitolina con il seguito della discussione della delibera 99/2017 contenente alcune proposte di revisione dello Statuto di Roma capitale.

Audio e testo del Nuovo singolo Una Chiave di Caparezza - un colloquio con sé stesso contro l’insicurezza e le paure : Una Chiave di Caparezza è il nuovo singolo estratto dall'album Prisoner 709 già certificato disco di platino. Si tratta del secondo singolo tratto dal nuovo album dopo il successo di Ti fa stare bene, e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 12 gennaio. Il nuovo singolo Una Chiave di Caparezza è il brano maggiormente introspettivo dell'album, in cui il rapper dà sfogo ad un flusso di coscienza, per trasmettere ad un sé stesso ...