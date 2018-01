Nuova mania | mangiare capsule di detersivo

Terremoto - paura sulle Alpi : Nuova forte scossa al confine tra Austria - Svizzera e Liechtenstein - avvertita fino in Italia e Germania [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Germania - la Nuova grande coalizione Così Berlino raccoglie la sfida di Macron : La parola passa in settimana prossima agli iscritti socialdemocratici, con l’ala sinistra del partito impegnata in una battaglia il cui esito non è scontato ma che è destinata probabilmente ad esaurirsi

In Germania c’è un pre-accordo per una Nuova grande coalizione : È stato trovato questa notte tra CDU e SPD, a più di 100 giorni dalle elezioni: le cose ora sembrano mettersi meglio per Angela Merkel The post In Germania c’è un pre-accordo per una nuova grande coalizione appeared first on Il Post.

Germania - svolta nelle trattative per il governo : verso negoziati per una Nuova Grande coalizione : C’è una svolta nelle trattative fra il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici. Cdu-Csu e Spd stanno per annunciare l’apertura dei negoziati per dar vita – a oltre tre mesi dalle elezioni del 24 settembre – a un nuovo governo di Große Koalition. L’accordo finale dipende dall’assenso dei conservatori e dei socialdemocratici, sottolinea l’agenza di stampa tedesca Dpa. Per il 21 è previsto il ...

Mirabelli Nuova missione in Germania : da Hazard a Brandt : La Gazzetta dello sport conferma la nostra anticipazione di ieri ( leggi qui ) Il direttore sportivo del Milan oggi sarà a Leverkusen per la sfida tra il Bayer e il Bayern. Sabato invece tappa alla Red Bull Arena per ...

Stracciare le leggi dei rivali : la Nuova mania della politica : L'abolizionismo era il movimento che si batteva per la cancellazione del mercato degli schiavi, tra fine 700 e 800. Ma quello rappresentò un'istanza profonda, figlia dell'illuminismo. La febbre ...

La Nuova legge sullo “hate speech” in Germania sta facendo molto discutere : È entrata in vigore l'1 gennaio – minacciando grosse multe – ma secondo alcuni è troppo vaga e potrebbe danneggiare la libertà di espressione The post La nuova legge sullo “hate speech” in Germania sta facendo molto discutere appeared first on Il Post.

Nuova mania : i 'gattini virtuali' che fanno diventare ricchi Video : La notizia è arrivata gia' ieri, 7 dicembre 2017, ma oggi diventa un boom e si diffonde sempre di più. Di cosa si tratta? Di una Nuova mania, una vera e propria Nuova moda: si parla di 'criptogattini' ovvero gattini colorati e online che si stanno diffondendo nel #web e che possono essere acquistati tramite la criptomoneta chiamata 'Ethereum'. Questa corsa folle all'acquisto di criptogatti si sta diffondendo così tanto che l'Ethereum ha problemi ...

Beatles Mania : la Nuova collezione di Alice and Olivia celebra il gruppo di Liverpool : ... occhiali e pettinatura compresi, non c'è da stupirsi che il divertimento sia alla base di questo brand d' ispirazione 70s nato per caso e oggi presente in più di 50 paesi nel mondo. Nella nuova ...

In Germania si parla seriamente di una Nuova grande coalizione : L'SPD ha cambiato idea e inizierà delle trattative con Merkel per risolvere la crisi politica, ma vuole che siano i suoi iscritti ad avere l'ultima parola The post In Germania si parla seriamente di una nuova grande coalizione appeared first on Il Post.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Nuova Italia di Meo Sacchetti debutta contro la Romania : Il primo impegno del nuovo corso dell’ItalBasket si avvicina. La Nazionale di Meo Sacchetti esordirà domani sera contro la Romania nella prima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. C’è tanta curiosità attorno a questo debutto, per diversi motivi. In primis perché si tratta della prima uscita del tecnico pugliese nelle vesti di CT; ancora, perché prenderà il via il nuovo format voluto dalla FIBA, con due partite in tre ...