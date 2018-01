Nomi italiani cancellati in Alto Adige : il caso arriva alla Consulta : Dopo numerosi rinvii, approda con ogni probabilità il 7 marzo in Consulta la contestata legge provinciale sull'utilizzo dei toponimi italiani in Alto Adige. Lo scrive il Corriere dell'Alto Adige. Il ...

Condizioni di vita - per Istat gli italiani erano più felici nel 2016. Ma la soddisfazione per situazione ecoNomica migliora : La soddisfazione dei cittadini italiani per la vita “non mostra ulteriori segni di crescita” da fine 2016. Ma il giudizio sulla propria situazione economica continua a migliorare, come fa ininterrottamente dal 2013. Anche se scende dal 58,8% del 2016 al 57,3 per cento la quota di famiglie che valuta adeguate le proprie risorse economiche. Ai livelli più alti rimane comunque la valutazione sulle relazioni familiari, con 9 persone 10 ...

Consumi - gli italiani credono nella ripresa : i risultati del sondaggio Coop-Nomisma per il 2018 : Dopo una decina d'anni di crisi e depressione, il vento sembra essere cambiato per quanto riguarda i Consumi nel nostro Paese. Segnali di ripresa in vista del 2018 si evidenziano nell'approfondito ...

Dakar 2018 - tutti i numeri e le curiosità. Tra veterani ed esordienti giovanissimi - 22 italiani e Nomi illustri : Sabato 6 gennaio scatterà la 40esima edizione della Dakar, una competizione leggendaria e storica che per la decima volta si terrà in Sud America, pur mantenendo la classica denominazione. Sarà un’altra corsa che riserverà spettacolo e colpi di scena, un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due e quattro ruote. Come sempre saranno cinque le categorie in cui si gareggerà: auto, moto, quad, camion e side-by-side. Tante le ...

Cresce la fiducia dei lavoratori italiani nella crescita ecoNomica 2018 : I lavoratori italiani si lasciano alle spalle il 2017 e si affacciano al nuovo anno con maggiore fiducia nella situazione economica del Paese: quasi un dipendente su due - il 48%, ben sette punti in ...

Italiani felici ma non troppo. Tallone d'Achille è situazione ecoNomia : Italiani felici, ma meno che in altri paesi, ed ancora piuttosto preoccupati per le sorti dell'economia. E' quanto emerge da un sondaggio Doxa sulla felicità percepita dai cittadini di 55 paesi del

EcoNomia 2017 : la forza dei robot italiani e la crisi dei bitcoin (speriamo continui) : C'è molta Economia reale, tra le dieci "parole del 2017" censite da "L'Economia", il supplemento del Corriere della Sera. Si parla di "robot", con una produzione che vale in Italia oltre 6 miliardi di euro (il 10% in più che nel 2016, con importanti prospettive nel 2018: +6,2%, secondo "IlSole24Ore", 27 dicembre) e alimenta robuste importazioni (ne vendiamo pure in Cina, superando Germania e Stati Uniti).E di "Industry 4.0", la ...

Italiani : ecoNomia e terrorismo le preoccupazioni più grandi : La crisi economica lascia il segno nelle preoccupazioni degli Italiani. Nonostante il recupero l'economia rimane il primo dei pensieri, con il terrorismo per lo scenario internazionale

L'ecoNomia riparte? Gli italiani riprendono a viaggiare. Meglio al caldo - lontano : Niente cenone, ma mete esotiche e calde per Capodanno. Gli italiani quest'anno hanno ripreso a viaggiare ed anche se la maggioranza resta entro i confini, il numero di chi ha scelto di andare all'estero è decisamente aumentato. L'Oceano Indiano - rivela l'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi - è la meta più gettonata. I viaggiatori hanno scelto in particolare le Maldive, grazie a nuovi ...