' Noi alleanze dopo il voto? Come dire che un panda mangia carne' Grillo al Viminale

M5S chiude la porta a Mdp sull'articolo 18. E sulle alleanze : "Bersaniani e Lega stalker - per Noi pari sono" : "Da qualche settimana siamo perseguitati da due stalker: Mdp (che sta per Mantenimento Della Poltrona) e Lega Nord. Sono le frange, anzi, le frangette del sistema. Dopo il voto in Sicilia, che ha messo in discussione la sicurezza delle ammucchiate con il Rosatellum, il loro stalking si è fatto martellante. Noi con questa gente non vogliamo averci nulla a che fare". Lo precisa il Movimento 5 Stelle sul blog di Beppe Grillo in un post dal ...