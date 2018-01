Nel Regno Unito ora c’è un ministero per la Solitudine

Gli scrittori con più successo Nel Regno Unito nel 2017 : Nella classifica dei primi dieci c'è solo un uomo, c'è un'italiana, e Margaret Atwood al primo posto The post Gli scrittori con più successo nel Regno Unito nel 2017 appeared first on Il Post.

Ministro per la Solitudine Nel Regno Unito - May nomina Tracey Crouch - : Il nuovo dicastero, nato in tributo a Jo Cox, la deputata laburista uccisa nel 2016 da un fanatico di estrema destra, avrà il compito di occuparsi delle persone che, nel Paese, vivono sole o soffrono ...

Allerta neve Nel nord del Regno Unito : nuovi disagi ai trasporti - chiuse strade e scuole : Allerta neve nel nord del Regno Unito fino a domani mattina: il servizio meteo nazionale Met Office ha avvisato la popolazione in riferimento a possibili nuovi disagi nei trasporti soprattutto in Scozia e nell’Inghilterra settentrionale. Nella notte centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati su varie strade del nordest dell’Inghilterra, della Scozi, e in Irlanda del nord. Le scuole restano chiuse anche oggi in diverse località ...

Sanità : “epidemia” di carie tra i giovani Nel Regno Unito - alimentazione sotto accusa : ‘Epidemia‘ di carie in Gran Bretagna per i ragazzi under 18. Una vera e propria ‘emergenza odontoiatrica’, secondo gli esperti. Ogni giorno, infatti, circa 170 giovani inglesi si rivolgono ai servizi odontoiatrici degli ospedali per estrarre denti per danni gravi da carie. Secondo i dati del sistema sanitario pubblico inglese (l’Nhs), gli interventi odontoiatrici nelle strutture sanitarie sono cresciute del 17% ...

Google regala un set di Android Mini supereroi Nel Regno Unito : Pare che alcuni utenti nel Regno Unito abbiano ricevuto un set completo di supereroi Android Mini. Ecco come hanno fatto L'articolo Google regala un set di Android Mini supereroi nel Regno Unito è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Influenza : preoccupazione Nel Regno Unito per quella “australiana” : Il Servizio sanitario nazionale britannico si sta preparando per una stagione Influenzale particolarmente insidiosa: uno dei ceppi che circolano quest’anno – A/H3N2 – è stato soprannominato “Influenza australiana” perché ha causato grossi problemi in Australia (l’ultima stagione Influenzale è stata la peggiore in quasi un decennio). I virologi stanno aspettando di vedere se anche nel Regno Unito si verificherà ...

Amazon vuole i diritti della Premier League Nel Regno Unito : Snapchat ha ottenuto diritti per vari eventi nel mondo tra cui la Dubai World Cup e l'Australian Open. Amazon, il campione dei titoli tecnologici Usa del 2017 in borsa, avanza al Nasdaq dello 0,7% a ...

Regno Unito - Nel 2017 il peggior calo del mercato dal 2009 : Il peggior calo annuale dal 2009, il primo anno pieno della recessione economica scatenata dal fallimento della banca Lehman Brothers. questo il riassunto del 2017 per il mercato automobilistico britannico sulla base dei dati pubblicati dall'associazione di settore SMMT (Society for Motor Manufacturers and Traders). In dettaglio le immatricolazioni di auto nuove in tutto il Regno Unito si sono attestate a 2.540.617 unità, in calo del 5,7% ...

Regno Unito - Ed Sheeran campione assoluto di vendite Nel 2017 : Regno Unito, Ed Sheeran campione assoluto di vendite nel 2017 Euromusica - Dove c'è Musica Come era prevedibile, nel Regno Unito, la classifica annuale delle vendite dice che non ce n’è per nessun altro oltre ad Ed Sheeran: il cantautore inglese piazza quattro singoli ai primi sei posti, con una top 10 che vede 9… Continue Reading → Regno Unito, Ed Sheeran campione assoluto di vendite nel 2017 Euromusica - Dove c'è ...

Castelvetrano : Nel Regno di Messina Denaro partono le demolizioni delle case abusive : Pubblicato l'elenco delle prime 85 villette edificate a meno di 150 metri dal mare a Triscina. In totale sono 170. Tre milioni di euro ai commissari del Comune...

Regno Unito Nella morsa del gelo : la scorsa notte la più fredda del 2017 - -12°C Nelle Highlands : Regno Unito stretto nella morsa della neve e del gelo: particolarmente colpite nelle ultime ore l’Inghilterra e la Scozia. Secondo il servizio meteo britannico Met Office, la scorsa notte è stata la più fredda del 2017, con la temperatura di -12°C registrata a Loch Glascarnoch, nelle Highlands. Temporaneamente chiuso l’aeroporto di Glasgow per consentire l’intervento dei mezzi spazzaneve. Disagi anche per i trasporti su strada, ...