Nel 2017 si riduce la pressione fiscale sulle famiglie italiane 

Energia - Terna : Nel 2017 consumi in aumento +2% - record dal 2013 : Roma, 19 gen. (askanews) - Crescono i consumi elettrici in Italia e nel 2017 hanno raggiunto i massimi dal 2013. Secondo i primi dati di Terna, l'anno scorso il totale dell'Energia elettrica richiesta ...

Elettricità : Terna - Nel 2017 consumi +2% : (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il totale dell'energia elettrica richiesta in Italia nel 2017, secondo i primi dati provvisori elaborati da Terna, ammonta a 320,4 miliardi di kWh (in aumento del 2% rispetto ...

Nel mercato USA PS4 è la console più venduta del 2017. Il gioco più venduto? Call of Duty : WWII : Come vi abbiamo già riportato, Switch è la console più venduta negli USA durante il mese di dicembre (Xbox One al secondo posto e PS4 al terzo) ma quali sono i leader nelle vendite, per quanto riguarda hardware e software, in tutto il 2017?NPD ha rivelato i dati riguardanti gli USA annunciando il gioco e la console più venduti del 2017. Per quanto riguarda i giochi, ad avere la meglio è Call of Duty: WWII, un classico per la classifica dedicata ...

Caffè - cornetto e cena fuori : la ristorazione motore della ripresa. Nel 2017 spesi 83 miliardi : Sole o pioggia, cinque milioni di italiani ogni giorno fanno la colazione al bar. Non rinunciano al maritozzo, al cornetto, alla granita con 'briosce' se siciliani, al Caffè col cicchetto di grappa se ...

Gli scrittori con più successo Nel Regno Unito Nel 2017 : Nella classifica dei primi dieci c'è solo un uomo, c'è un'italiana, e Margaret Atwood al primo posto The post Gli scrittori con più successo nel Regno Unito nel 2017 appeared first on Il Post.

Anno del Turismo Europa-Cina : vola il Made in Italy a tavola Nel 2017 : vola l’export italiano agroalimentare in Cina che nel 2017 segna un +18% e supera i 460 milioni di euro in valore. E’ quanto stima la Coldiretti su dati Istat in occasione dell’apertura dell’Anno del Turismo EU-Cina dopo che 1,4 milioni di cinesi nel 2017 hAnno visitato l’Italia considerata un Paese più sicuro rispetto ad altre mete nel mondo oltre che una destinazione da sogno dove scoprire sia bellezze artistiche ma anche un’enorme ricchezza ...

NTV - utili e ricavi in crescita Nel 2017 : (Teleborsa) - Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori chiude il 2017 con ricavi pari a 454,9 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto all'esercizio precedente, mentre il risultato netto si attesta ...

Pensioni - più ricchi i nuovi assegni Nel 2017 : in media valgono 1.039 euro : Pensioni, più ricchi i nuovi assegni nel 2017: in media valgono 1.039 euro Pensioni, più ricchi i nuovi assegni nel 2017: in media valgono 1.039 euro Continua a leggere L'articolo Pensioni, più ricchi i nuovi assegni nel 2017: in media valgono 1.039 euro sembra essere il primo su NewsGo.

NTV - utili e ricavi in crescita Nel 2017 : Italo " Nuovo Trasporto Viaggiatori chiude il 2017 con ricavi pari a 454,9 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto all'esercizio precedente, mentre il risultato netto si attesta a 33,8 milioni,...

Lavoro - Nel 2017 più turnover grazie alla crescita delle assunzioni : (Teleborsa) - Nel corso del 2017 è aumentato il turnover dei posti di Lavoro grazie soprattutto alla forte crescita delle assunzioni (tra gennaio e novembre 2017 in aumento del 18,7% rispetto allo ...

Consumi petroliferi in calo Nel 2017 : Nel 2017 i Consumi petroliferi italiani sono diminuiti dell'1,6% rispetto all'anno precedente a 58,5 milioni di tonnellate mentre nel solo mese di dicembre si è verificato un calo annuale del 5,1% . E'...

Petrolio - Up : Nel 2017 consumi nazionali -1 - 6%. Carburanti -1 - 8% : Roma, 18 gen. (askanews) - Nel 2017 i consumi petroliferi italiani sono diminuiti dell'1,6% rispetto all'anno precedente a 58,5 milioni di tonnellate. E' quanto emerge dai dati preliminari diffusi ...

Petrolio - Up : Nel 2017 consumi nazionali -1 - 6%. Carburanti -1 - 8% : Roma, 18 gen. (askanews) Nel 2017 i consumi petroliferi italiani sono diminuiti dell'1,6% rispetto all'anno precedente a 58,5 milioni di tonnellate. E' quanto emerge dai dati preliminari diffusi dall'...

Petrolio - Calano ancora i consumi Nel 2017 : Sarà che gli italiani usano sempre meno lauto, sarà che questultime sono più sobrie, ma il calo dei consumi di prodotti petroliferi è proseguito anche nel 2017: secondo il primo consuntivo, infatti, lo scorso anno il totale è stato di 58,5 milioni di tonnellate, con una flessione di poco inferiore al milione di tonnellate, pari all1,6%. La somma dei soli carburanti (benzina e gasolio per autotrazione), però, evidenzia un decremento complessivo ...