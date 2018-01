Napoli | Sarri con il dubbio Hamsik | in caso di panchina spazio per Zielinski

Napoli - Sarri vuole due talenti dello Shakhtar : Secondo la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe fatto altri nomi per rafforzare il reparto offensivo del Napoli : 'Le risorse in cassa ci sono ma verranno spese solo per un elemento di sicuro gradimento di Sarri. Al ...

EL SHAARAWY AL Napoli? / Calciomercato Roma news - il Faraone diventa l'obiettivo di Sarri e De Laurentiis : El SHAARAWY al NAPOLI? Calciomercato Roma news, dopo che è saltato l'affare Simone Verdi e che Maurizio Sarri ha declinato la possibilità Gerard Deulofeu gli azzurri piombano sul Faraone.

Napoli : Milik e Ghoulam - i rinforzi attesi da Sarri sono già presenti in rosa : Incassato il rifiuto di Verdi il Napoli potrebbe anche decidere di non inserire calciatori in rosa: i rinforzi invernali sono Milik e Ghoulam Il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta, domenica a Bergamo alle ore 12:30. La squadra di Sarri non ha un compito semplice, i nerazzurri hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri disputati contro i partenopei. Gasperini, con la sua marcatura ad uomo a tutto campo, sembra aver trovato ...

POLITANO AL Napoli?/ Calciomercato news - Auriemma : serve gente così nella rosa di Sarri : POLITANO al NAPOLI? L'estreno del sassuolo primo obbiettivo di Calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?

Napoli - Sarri fa gola a tutti : 3 big europee sul tecnico - rinnoverà? Video : Siamo in piena sessione di #Calciomercato e, mentre in casa Napoli si continua a lavorare con tutte le forze per portare a casa rinforzi importanti da mettere a disposizione [Video]di Maurizio Sarri, le voci su un suo possibile addio al termine della stagione non accennano a diminuire, anzi, sarebbero più di una le squadre interessate a prelevare il tecnico toscano dalla panchina azzurra e tentare di portarlo alla propria corte. E si badi bene, ...

Calciomercato Napoli/ News - per Sarri più Politano che Deulofeu! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Leno del Bayer Leverkusen rimane in pole position per diventare l'erede di Pepe Reina destinato a lasciare a fine stagione.

LUCAS MOURA AL Napoli?/ Calciomercato news - Marchetti : ipotesi valida - ma deciderà Sarri : LUCAS MOURA al NAPOLI? Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club campano sta trattando con il Paris Saint Germain il brasiliano classe 1992

Verdi : 'Grazie Sarri e Napoli - ma voglio crescere a Bologna. Via a giugno? Tutto può succedere' : Simone Verdi ha detto no al Napoli per restare al Bologna , lo stesso giocatore spiega a Sky Sport la decisione: 'Non è stato un no al Napoli, nel senso che fin da giugno e come ho ribadito prima di Natale avevo l'intenzione di non lasciare Bologna a gennaio. Qualunque società fosse arrivata ...

Bologna - Verdi finalmente allo scoperto : “ecco perchè ho rifiutato Napoli - ieri mi ha chiamato Sarri…” : Verdi ha rifiutato il Napoli, una decisione coraggiosa quella del calciatore del Bologna che spiega tutti i motivi in un’intervista su Sky Sport: “non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro ...

Albiol : "Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a Sarri" : Conclusa la sosta invernale, il Napoli è tornato a riunirsi e a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà gli azzurri di scena sul campo dell'Atalanta. Questa pausa è stata utile per consentire a diversi giocatori di riposarsi per affrontare al meglio i numerosi prossimi impegni che attendono loro. Tra i calciatori che […] L'articolo Albiol: "Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a ...

Napoli - Albiol : 'Sarri? Il migliore in Italia - uno dei più forti in Europa' : ROMA - ' Sarri è un allenatore molto buono, quando è arrivato ci ha dato indicazioni su cose che magari uno sottovalutava come le rimesse laterali '. Attenzione maniacale sotto ogni aspetto. A lodare ...

