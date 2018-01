Molestie | Colin Firth scarica Woody Allen | Non lavorerò più con lui

: Scandalo molestie, Colin Firth scarica Woody Allen: “Non lavorerò mai più con lui” @LaStampa - _Chjara_ : Scandalo molestie, Colin Firth scarica Woody Allen: “Non lavorerò mai più con lui” @LaStampa - TutteLeNotizie : Scandalo molestie, Colin Firth scarica Woody Allen: “Non lavorerò mai più con lui” - Marinamas : RT @LaStampa: Scandalo molestie, Colin Firth scarica Woody Allen: “Non lavorerò mai più con lui” - infoitcultura : Scandalo molestie, Colin Firth scarica Woody Allen: “Non lavorerò mai più con lui” (La Stampa)… - LaStampa : Scandalo molestie, Colin Firth scarica Woody Allen: “Non lavorerò mai più con lui” -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Non sembra placarsi la tempesta che da mesi si sta abbattendo su Hollywood. Dopo lo scandalo che ha travolto l'ex re dei produttori, Harvey Weinstein, e la nascita dei movimenti contro le#MeeToo e Timès Up, Mia Farrow ha scritto una lettera aperta chiedendo al mondo dello spettacolo a stelle e strisce perchè "ha risparmiato"dalle accuse di.E così, dopo la presa di posizione di alcuni attori come Greta Gerwig ed Ellen Page, Mira Sorvino, Rebecca Hall e Timothée Chalamet, la lista di coloro che non voglio più lavorare con i regista newyorchese si allunga di ora in ora. L'ultimo in ordine di tempo a girare le spalle adè l'attore brittanicoche ha dichiarato: "Nonmai più con".Nessuno sembra più credere alle smentite del regista nè all’esito dell’inchiesta ...