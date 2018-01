Molesta le educatrici nel centro di accoglienza | arrestato migrante

: Si spoglia e molesta le educatrici, 17enne #migrante fermato a #Marsala - NuovoSud : Si spoglia e molesta le educatrici, 17enne #migrante fermato a #Marsala -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Ancora una violenza in undi. È stato fermato a Trapani unper minori per i reati di violenza sessuale. Il 17enne avrebbeto delleche lavorano nella struttura. Tutto ha avuto inizio con le avance insistenti del ragazzo, originario del Gambia. Ma il suo atteggiamento è poi denerato in vere e proprie violenze sessuali nei confronti delle. In due occasioni, infatti, ilha cercato di palpeggiarle e baciarle dopo essere tolto le mutande davanti a loro.A quel punto le donne, incredule e terrorizzate, si sono rivolte ai carabinieri della stazione di Petrosino e hanno raccontato quanto accaduto. Il giovaneè stato quindi fermato e, al termine delle formalità di rito, condotto all'istituto penale per minori 'Malaspinà di Palermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è la prima volta che accadono ...