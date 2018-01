' Mio padre | Woody Allen | è un predatore' | l' accusa della figlia Dylan

"Mio padre - Woody Allen - ha abusato di me. Perché non dovrei volerlo distruggere?" : Dylan Farrow ha rilasciato la sua prima intervista sulle accuse di abuso sessuale contro il padre. Farrow, figlia adottiva di Woody Allen e Mia Farrow, accusò il regista di averla portata in un attico ...

"Mio padre Woody Allen ha abusato di me mentre giocavo con i miei giocattoli. Perché non dovrei volerlo distruggere?" : "Dico la verità su Woody Allen. Perché non dovrei volerlo distruggere?" Carica di "indignazione" e di "rabbia", Dylan Farrow si è scagliata contro il padre adottivo nella prima intervista in tv dopo aver per 25 anni accusato il regista di molestie sessuali quando era bambina. Dylan ha parlato alla Cbs che oggi ha mandato in onda un brano dell'intervista, il seguito atteso per domani.La giovane donna ha 32 anni, fu adottata ...

BRUNO BARBIERI/ Video : "Con Mio padre un rapporto complicato. Ma era orgoglioso di me" : Video, BRUNO BARBIERI, famoso giudice culinario di Masterchef, racconta il suo personalissimo rapporto complicato con il padre, con cui si è avvicinato negli ultimi anni. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:05:00 GMT)

VIDEO/ Avellino - Wilmots si presenta : 'Mi manda Mio padre' : Guarda il VIDEO Tutti gli approfondimenti di calciomercato alle 21 nel corso di Mixed Zone Speciale Mercato i n diretta streaming sulla nostra homepage e in diretta Facebook sulle fanpage Irpinianews ...

Francesca Michelin : 'Non era scontato ma Mio padre ha sempre sostenuto i sogni miei e di mio fratello' : Con la testa tra le nuvole, a 2640 metri di quota come nella capitale colombiana Bogotà, Francesca Michielin si interroga e si lancia a capofitto in questioni sul senso di identità e di comunità, sull'...

Il padre di Aubameyang attacca : "Mio figlio una scimmia? Si vuole tornare al nazismo" : Pierre-Emerick Aubameyang è ai ferri corti con il Borussia Dortmund. Il club tedesco non sta gradendo l'atteggiamento dell'attaccante gabonese che non sta rispettando il gruppo. I gialloneri l'hanno ...

Stefania Craxi : “Berlusconi ad Hammamet sulla tomba di Mio padre? Qui non ne sappiamo nulla” : “Ho letto anch’io stamattina della visita di Silvio Berlusconi, ma non posso confermare né smentire. Semplicemente non ne so nulla”. Stefania Craxi risponde da Hammamet, dove la prossima settimana renderà omaggio alla tomba di suo padre Bettino, morto il 19 gennaio 2000 dopo anni di latitanza in Tunisia. Ogni anno, in occasione della ricorrenza, inizia il toto-visite, ma questa volta l’appuntamento sarebbe particolarmente ...

Carlo Conti : "Ho perso Mio padre che avevo 18 mesi. Ma capìì di non averlo un giorno - giocando a tennis con Pieraccioni" : "Vorrei che il mio primo ricordo fosse il mio babbo, ma morì quando avevo 18 mesi e proprio non me lo ricordo". Carlo Conti si racconta in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Ricorda agli anni difficili dell'infanzia, quando a seguito della morte del padre, la madre si rimboccò le maniche per andare avanti e crescere quel figlio tanto amato."Mi fece da madre, ma soprattutto da padre. Non aveva una lira: aveva speso tutto ...

Cile - padre Montes : "Ecco come aspetto il Mio compagno Bergoglio" : Lo vedrà almeno in quattro occasioni, il suo vecchio compagno di studi Jorge Mario Bergoglio, ora che arriva nella sua terra Cilena: padre Fernando Montes Matte, 78anni, figura anche tra gli ...

"Mio padre era un serial killer. Così l'ho scoperto e l'ho fatto arrestare" : Grazie a una ricerca internet, compiuta quando aveva ormai 40 anni, April Balascio, figlia di Edward Wayne Edwards, ha scoperto che il padre era un serial killer fuggitivo. April decise allora di contattare la polizia e, anche con il suo aiuto, l'uomo è stato catturato. Lo racconta lei stessa alla rivista People, che dedicherà alla sua storia un nuovo episodio del programma People Magazine Investigates, trasmesso da Investigation ...

Roma - ospedale di Tor Vergata - Micaela : “Mio padre abbandonato in corridoio” : Roma, ospedale di Tor Vergata, Micaela: “Mio padre abbandonato in corridoio” In esclusiva a Pomeriggio Cinque la denuncia della figlia di uno dei ricoverati. Continua a leggere L'articolo Roma, ospedale di Tor Vergata, Micaela: “Mio padre abbandonato in corridoio” sembra essere il primo su NewsGo.

Paolini seminudo in centro a Roma : Mio padre morto per malasanità : Roma, (askanews) - "Cosa ci ha insegnato Pier Paolo Pasolini? Ci ha insegnato che non c'è nulla di realmente diverso, non c'è nulla che può essere identificato anomalo. Allora chi passa qui vede ...

"Io come la pecora Dolly - sono il clone di Mio padre" : 'Io sono un clone, come la pecora Dolly'. Ci sono figli d'arte a cui non basta una vita intera per smarcarsi dall'ombra del padre, ma non è il problema di Gianluca Guidi che dà di sé una definizione ...