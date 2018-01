Milan | senti Shevchenko | ' Balotelli? Può giocare ovunque'

La testimonianza della 23enne stuprata a Milano : "Dicevo 'basta - basta' - ma non so a chi. Marco era infastidito che mi sentissi con un altro" : "Dicevo 'basta, basta', ma non sapevo a chi". Drogata con benzodiazepine e poi stuprata da tre uomini. Sono passati nove mesi da quella terribile notte del 13 aprile 2017 ma la 23enne vittima del branco ha ricordato e ricostruito. "Da quella notte di aprile, ho dovuto nascere di nuovo. Ricominciare a vivere. Serve tempo e sinceramente non so quanto".Al Corriere della Sera consegna la sua drammatica testimonianzaGiunti in quella casa, ricordo ...

Milan - senti Koulibaly : 'Kalinic è l'attaccante più fastidioso da marcare' : Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello sport, il difensore del Napoli Koulibaly ha indicato quelli che sono gli attaccanti, a suo avviso, più difficili da marcare: 'Direi Icardi e Dzeko, ma quello che mi dà più fastidio è Kalinic, che ...

Calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

Milan - senti Pato : “I rossoneri sono la mia casa. Ritorno? Potrei…” : Milan, senti Pato: “I rossoneri sono la mia casa. Ritorno? Potrei…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, senti Pato- Un passato in rossonero e un presente in Cina. Pato ha lasciato il cuore in Italia, soprattutto a San Siro. L’ex attaccante rossonero ha ribadito il suo grande amore per i colori rossoneri, senza escludere la ...

Vent'anni e non sentirli - Cutrone si gode il suo... Milan : 'sarei disposto a giocare anche in porta' : disposto a giocare in 'qualunque posizione, anche per la porta come dice il mister ', racconta a Premium Sport, Cutrone nasce punta centrale ma sta studiando anche da esterno perche'il suo desiderio '...