Milan | i dettagli dell' offerta per Aubameyang

Milan - il punto sugli infortunati : da Abate a Conti - tutti i dettagli : Come di consueto attraverso Milan TV, il club rossonero ha reso note le condizioni dei calciatori infortunati in vista delle prossime gare. Ebbene, l’infermeria va svuotandosi e diversi calciatori tornano ad allenarsi a pieno regime dopo la sosta. Il dottor Mazzoni, medico sociale del Milan, ha fatto il punto della situazione partendo da Abate, Antonelli e Paletta: “Si stanno allenando in gruppo da un po’ di giorni, quindi ...

Milan - il Villarreal vuole lo sconto per Bacca : i dettagli : Il Villarreal al lavoro per ottenere uno sconto sui 15,5 milioni che servono per riscattare Carlos Bacca dal Milan. Questa lo scenario svelato dalla Gazzetta dello sport che conferma quanto anticipato da calciomercato.com nei giorni scorsi ( leggi qui) .

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez sbarca a Milano : tutti i dettagli economici dell’affare : Calciomercato Inter – Movimento in entrata per l’Inter che nelle ultime ore ha definito in tutti i dettagli l’arrivo del difensore Lisandro Lopez, l’ex Benfica può dare un’alternativa importante in chiave difensore al tecnico Luciano Spalletti. Qualche minuto fa il calciatore è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa, ecco tutti i dettagli dell’affare: prestito di 500mila euro più riscatto di 9,5 ...

Calciomercato Genoa - lo “scambio” con il Milan è servito : tutti i dettagli : Calciomercato Genoa – Dopo l’importante successo casalingo davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, il Genoa si prepara per il ritorno in campo, la squadra di Ballardini affronterà la Juventus in una trasferta difficilissima. Tiene banco inoltre il mercato, nelle ultime ore importanti novità. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Locatelli, l’ok del calciatore è già arrivato, adesso si sta convincendo ...

Nuovi ‘guai’ in vista per Milan e Inter : il diktat del governo cinese spaventa i tifosi - i dettagli : Berlusconi e Moratti hanno deciso di vendere rispettivamente Milan e Inter a colossi cinesi con la speranza di vedere nuovamente le proprie ‘creature’ ad alti livelli, ma c’è il rischio che i tifosi rimpiangeranno i due storici patron visto come si stanno mettendo le cose in Cina. Il governo cinese, infatti, ha lanciato un diktat chiaro: “Stop agli investimenti illogici”. Non si può e non si deve più spendere. ...

Calciomercato Milan - la società annuncia il ‘colpo’ di gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Milan – Nella consueta rubrica ‘Edicola rossonera’ dedicata alla rassegna stampa dei giornali, il Milan ha commentato i rumors di mercato che circolano attorno alla squadra di Gattuso annunciando il ‘colpo’ di gennaio. Ecco quanto scritto sul sito ufficiale rossonero: “Non è iniziata la fiera dei sogni, ma una sessione di mercato di puro assestamento come correttamente scrivono i giornali. In ...

Psg-Milan-Napoli-Genoa-Samp - valzer di portieri : i dettagli in vista della prossima stagione : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante ma a tenere banco è anche il mercato con importanti soluzioni che potrebbero verificarsi già dalla prossima stagione, difficili ribaltoni a gennaio ma a giugno tanti portieri cambieranno maglia, si profila un valzer clamoroso. Ultimi mesi con la maglia del Milan per il portiere Donnarunna, il futuro di Gigio sembra essere al Psg, i rossoneri non stanno a guardare ed avrebbero individuato ...

Milan - arriva la decisione sul ritiro : tutti i dettagli : “Incassare le critiche, lavorare a testa bassa, stare uniti e fare quadrato. È quello che è giusto fare in momenti duri come questo ed è quello che si ripropone di fare il Milan. La prestazione di ieri non è stata così pessima come sanciscono sia il risultato che i giudizi, ma se non si fa gol ogni tipo di attenuante rimane velleitaria e spazzata via dall’amarezza. Fino a mercoledì ci saranno giorni di allenamento ma non di ritiro a ...

Milan - post partita caldissimo : faccia a faccia con la dirigenza negli spogliatoi - i dettagli : Il Milan crolla in casa contro l’Atalanta, una sconfitta per 2-0 che condanna i rossoneri all’ennesima bordata di fischi dell’anno da parte del pubblico di San Siro. La squadra adesso naufraga nella parte destra della classifica e la società ha deciso di agire a caldo. Fassone e Mirabelli hanno infatti chiuso squadra e tecnico negli spogliatoi, mettendo in atto una lavata di capo notevole. Gattuso ancora non si è presentato ai ...

Svolta Milan - arriva la decisione sul caso Donnarumma dopo il contatto Raiola-Fassone : tutti i dettagli : 1/13 LaPresse/Spada ...

Milano : omicidio ex calciatore pianificato nei dettagli : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Un "omicidio pianificato nei dettagli" quello di Andrea La Rosa, ex calciatore il cui cadavere è stato ritrovato dai carabinieri all'interno di un bidone nascosto nel bagagliaio di un'auto due sere fa. Qui i suoi assassini lo avevano occultato con l'obiettivo di farlo s

Milan - Donnarumma via? Gigio ha già fatto la sua scelta : i dettagli : La grana relativa al futuro di Gigio Donnarumma è destinata a proseguire ancora a lungo. Negli ultimi giorni è scoppiato un nuovo caso dopo le (assurde) esternazioni di Raiola sulla presunta “violenza morale” subita dal portiere in estate al momento della firma sul rinnovo. Il 99 rossonero prima, durante e dopo il match di Coppa Italia vinto dal Milan contro il Verona è stato fischiato e insultato. Donnarumma però si è sfogato sui ...

Milan - c’è Reina per il post Donnarumma : i dettagli : Milan, c’è Reina per il post Donnarumma: i dettagli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, C’È Reina PER IL post Donnarumma – In casa Milan è nuovamente scoppiato il caso Donnarumma. Tra le pressioni di Raiola e le indecisioni di Gigio, il futuro del portiere rossonero sembra sempre più enigmatico. Intanto ieri sera la Curva Sud del Milan ...

Clamoroso Donnarumma - può lasciare il Milan già a gennaio : incontro Fassone-Raiola - tutti i dettagli! : Non c’è pace per il Milan. Il club rossonero, oltre ad affrontare le difficoltà sul campo, dovrà convivere con una nuova grana Donnarumma. Mino Raiola, dopo il caos andato in scena in estate in merito alla questione rinnovo, ha innescato una nuova ‘bomba’. Il noto agente del portierone classe 1999 sostiene che è stata fatta della “violenza morale” sul giocatore al momento della firma sul rinnovo e per questo avrebbe ...