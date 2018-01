Microsoft | 1° posto nella Top 100 Technology Companies

: Si è discusso a lungo delle nuove tecnologie che rendono obsoleti i modelli di business dei giornali. Si è discetta… - marcovaleriolp : Si è discusso a lungo delle nuove tecnologie che rendono obsoleti i modelli di business dei giornali. Si è discetta… - Karat45 : @MaraRaqu Naaaaa, fai l'installazione pulita da zero e sei a posto. Se inserisci il codice su un'installazione preg… - GeraltStrigo : @MaraRaqu Si, lo faccio continuamente, l'unica cosa è che i font strani non sono gli stessi per Libre e Microsoft q… - enricogallesio : RT @FabLabImperia: Sabato 27 Gennaio al @Fablabimperia, @marcominerva (Microsoft MVP) parlerà di "Windows IoT Core: l'Internet delle Cose s… -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) I successi disembrano accumularsi giorno dopo giorno, l’ultimo di questi è l’essere messa al primodella classifica globale delle compagnie leader del settore tecnologico. Top 100La classifica è stata stilata da Thomson Reuters, che ha raccolto dati sulle differenti compagnie globali coinvolte nell’ambito informatico e tecnologico. La posizione occupata dalle differenti società è stata assegnata valutando la competenza, i dati finanziari e l’impegno nel proprio ramo. L’algoritmo di calcolo, usato per verificare le società, ha sfruttato otto parametri principali: Financial, Management and Investor Confidence, Risk and Resilience, Legal Compliance, Innovation, People and Social Responsibility, Environmental Impact, and Reputation. Secondo i dati forniti da Reuters, il 45% delle società della top 100 risulta essere localizzato negli Stati Uniti, ...