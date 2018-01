Michele Gesualdi è morto Ex allievo di Don Milani malato di SLA | Nardella | grande

Addio a Michele Gesualdi - simbolo della battaglia per la legge sul biotestamento : E' morto Michele Gesualdi, simbolo della battaglia per la legge sul testamento biologico. L'ex presidente della Provincia di Firenze aveva 74 anni e da tre era malato di Sla. E' stato uno dei primi sei allievi di don...

È morto Michele Gesualdi - l'allievo di don Milani diventato simbolo della battaglia per il biotestamento : È morto Michele Gesualdi, ex presidente della Provincia di Firenze e uno dei primi sei allievi di don Lorenzo Milani nella scuola di Barbiana. Gesualdi era diventato un simbolo della battaglia per la legge sul testamento biologico: affetto da Sla da tre anni, lo scorso marzo aveva scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato per chiedere un'accelerazione nell'iter per la legge, poi approvata lo scorso dicembre.Nella lettera, ...

