Messico | forte scossa di terremoto nel Golfo di California - 19 gennaio 2018

Messico - forte maltempo : temperature a -15 e almeno 11 morti per l’ondata di freddo : almeno undici persone sono morte in Messico a causa dell’ondata di freddo e maltempo che ha investito 23 dei 32 Stati del Paese. Le temperature hanno raggiunto anche i 15 gradi sotto zero, con forti nevicate che hanno isolato intere comunità nel nord del paese. Tre delle vittime sono morte a Durango (Nord), per intossicazione da monossido di carbonio, dopo aver acceso una stufa a carbone per riscaldarsi dentro a un ambiente non ventilato. ...