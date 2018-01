Merkel | ' Per agire in Europa serve governo stabile in Germania'

Merkel : ?io e Macron vogliamo un grande progetto per l’Europa : In visita a Parigi la Cancelliera tedesca, in attesa del via libera dell’Spd alla grande coalizione, apre a una maggiore collaborazione con Macron per riformare l’Europa. Diversi punti potranno essere esplorati insieme, a cominciare da Unione bancaria, sicurezza delle frontiere esterne, struttura comune della tassazione delle imprese...

Macron prova ad aiutare Merkel : 'Per riformare l'Ue abbiamo bisogno di una Berlino stabile' : "La nostra è una relazione permanente", si è congratulato Macron, aggiungendo che con la Merkel non si parla solo d'Europa, politica o economia, ma ci sono anche scambi "culturali, filosofici, ...

Macron prova ad aiutare Merkel : "Per riformare l'Ue abbiamo bisogno di una Berlino stabile" : La stabilità del governo tedesco non è importante solo per la Germania, ma per tutta l'Unione europea e per il suo futuro. È il messaggio che arriva dal vertice bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che a Parigi hanno ribadito l'impegno comune a voler riformare l'Europa. Un messaggio indirizzato soprattutto ai socialdemocratici tedeschi, che nel congresso di domenica ...

Macron-Merkel - per Ue risposte immediate : "Non spetta a me commentare la politica interna di un Paese partner e amico". Ma dalle "trattative in corso" per la formazione di un nuovo governo tedesco emerge una "reale ambizione per il progetto ...

Merkel invita i socialdemocratici a sostenere avvio colloqui per coalizione di governo - : Il Cancelliere tedesco Angela Merkel ha invitato i socialdemocratici tedeschi a sostenere l'avvio dei colloqui di coalizione di governo durante la Convenzione Spd il 21 gennaio. "Spero che i ...

L'alleanza Macron-May per lo scacco alla Merkel : ... con la presenza del leader imprevedibile Donald Trump a Washington, sarebbe auspicabile un asse Parigi-Londra per dare baricentro alla politica atlantica. Due leadership responsabili che tutelano ...

Nasce il patto Renzi-Macron-RiveraLista comune per "far fuori" la Merkel : En Marche in Francia, Ciudadanos in Spagna e il Pd in Italia sono tentati di presentarsi insieme alle elezioni del 2019. Nasce l'asse Renzi-Macron-Rivera per "far fuori" la Merkel. La sinistra insorge Segui su affaritaliani.it

Gentiloni : intesa Merkel-Shultz una buona notizia per l'Europa : Roma, 12 gen. (askanews) 'intesa tra Merkel e Shultz getta le basi per un governo di coalizione in Germania. Una buona notizia per l'Europa'. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, ...

Germania - c'è l'accordo per la Grande Coalizione : Merkel verso il quarto mandato : La maratona negoziale è durata più di 24 ore, ma alla fine è arrivato l'accordo per un nuovo governo in Germania. L'incontro tra i cristiano-democratici (Cdu) affiancati dagli affiliati bavaresi della...

Germania - Merkel trova la quadra per la Grande coalizione : (Teleborsa) - Angela Merkel trova la quadra per la Grande coalizione. Dopo una maratona di negoziati durata 24 ore, si è arrivati a un possibile accordo di governo nelle trattative tra CDU/CSU e SPD . ...