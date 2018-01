Meghan Markle : Il Principe Harry è femminista : Le cronache hanno attribuito al Principe Harry , in tutti questi anni, numerose etichette. Tra scandali ed eventi drammatici che il giovane si è trovato a subire, l'intera sua esistenza è stata passata al setaccio. Eppure un tassello inedito della sua personalità è stato aggiunto solo di recente all'immaginario collettivo sul Principe , grazie alla sua compagna.Il Principe Harry è infatti un femminista convinto, come racconta il ...

Con queste foto Meghan Markle ha dimostrato (ancora una volta) di essere l'opposto di Kate Middleton : Kensington Palace aveva iniziato pubblicando sui suoi canali social la foto con cui Kate Middleton e il principe William auguravano buon Natale ai sudditi britannici; poi, due giorni dopo, è stata la volta dell'altra coppia reale - quella formata da Meghan Markle e Harry -, che hanno posato per Alexi Lubomirski (noto per i suoi ritratti di celebrità) e realizzato così il book ufficiale del loro fidanzamento. A commentatori ...

Un film su Harry e Meghan Markle - dalla storia d’amore al matrimonio reale : l’annuncio di Lifetime : Il canale via cavo statunitense Lifetime lavora ad un film su Harry e Meghan Markle, prossimi sposi di casa Windsor: la coppia reale sarà protagonista di un film per la tv dal titolo Harry & Meghan: The Royal Love Story, con l'obiettivo di raccontare come è nata la relazione tra il principe e l'attrice americana, sfociata nel loro fidanzamento a novembre. Il film è stato annunciato dal canale Lifetime, con una breve dichiarazione del capo ...