Medicina | il virus Zika colpisce la placenta | forse spiegata la microcefalia

Medicina : al via le ricerche per creare virus potenzialmente letali : Il National Institute of Health statunitense ha eliminato la moratoria ai finanziamenti delle ricerche che prevedono la creazione di microrganismi potenzialmente letali per l’uomo: lo rende noto il Washington Post, secondo cui esperimenti di questo tipo ora dovranno essere approvati da una commissione di esperti che ne valuterà rischi e benefici. Lo stop alle ricerche era stato imposto tre anni fa e la decisione aveva provocato le proteste ...

Medicina - rendere i virus più letali è pericoloso o può salvare la vita? : La ricerca che include la modifica di alcune malattie per renderle più letali sarà nuovamente finanziata dal governo statunitense. Gli scienziati possono usare i cosiddetti studi gain-of-function per capire di quali mutazioni ha bisogno un virus per diventare più letale o per capire come una malattia interagisce con il nostro sistema immunitario. Ma le preoccupazioni sui protocolli di sicurezza e sulle potenziali pandemie hanno portato la Casa ...