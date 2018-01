Medicina | a Innovabiomed arriva BCI | la startup che raddoppia la durata delle valvole

: Con Innovabiomed il futuro sbarca in Fiera #VIDEO #veronafiere #innovabiomed #biomedicale #medicina #ricerca... - TgVerona : Con Innovabiomed il futuro sbarca in Fiera #VIDEO #veronafiere #innovabiomed #biomedicale #medicina #ricerca... - HoleyOrthopedic : Il 23-24 Gennaio, Holey sarà presente con tutte le sue innovazioni nel campo della realizzazione di tutori ortopedi… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Biocompatibility Innovation (BCI), lapadovana che punta are ladei sostituti valvolari cardiaci di origine animale, in vetrina a, la prima edizione della fiera che mette insieme produttori di dispositivi medici per mantenere l’industria biomedica italiana competitiva nel mondo. L’appuntamento è nei padiglioni fieristici di Verona, il 23 e 24 gennaio, per un confronto su innovazioni di materiali, componenti, tecnologie e servizi. Gli organizzatori del prestigioso evento hanno invitato BioCompatibility Innovation, l’innovativapadovana che – grazie all’azione di principi attivi di derivazione naturale – ha dato il via alla sperimentazione ufficiale dei sostituti valvolare in collaborazione con il Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Un’idea messa a punto da due biologi con una robusta esperienza accademica, Alessandro Gandaglia e ...