maroni salvini bongiorno 

Con Bongiorno Salvini tenta l'ingresso nel 'salotto buono' : il nervosismo di maroni (e Bossi) - gelo di Forza Italia : Di Matteo Salvini una volta aveva addirittura "paura". Ma ora che è candidata di spicco della Lega, Giulia Bongiorno dice che non bisogna fermarsi al "linguaggio colorito" del leader leghista. "Ha le idee chiare", dice l'ex deputata finiana al Corriere tv. Ex avvocato di Giulio Andreotti, ma anche di Bruno Contrada, di Francesco Totti, Gianna Nannini e anche Raffaele Sollecito, punta di attacco finiana contro Berlusconi alla fine del suo ...

Lega - maroni all’attacco di Salvini e Bongiorno : “Io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo combattuti” : Tra un post di auguri alla compianta Janis Joplin e l’auspicio che anche il Palazzo Reale di Monza diventi patrimonio Unesco Roberto Maroni, autoesclusosi da una nuova candidatura alla guida della Lombardia per motivi ancora oscuri, storce il naso contro le decisioni del suo segretario Matteo Salvini. Con cui nei gironi scorsi, dopo il suo addio al Pirellone, ha avuto uno scambio furibondo. In un post su Facebook critica la scelta del ...

maroni ora cerca la pace : "Viva Salvini premier" : Dal 5 marzo mi concentrerò sulla mia vita privata, fuori dalla politica e fuori dalle istituzioni che ho servito per tanti anni... Sono più che soddisfatto di quello che ho fatto... da oggi non dico ...

DIETRO LE QUINTE/ La vera intesa Berlusconi-maroni per tagliare fuori Salvini : Maroni ha annunciato che non si ricandiderà in Lombardia. L'ex ministro gode della stima di Berlusconi, che potrebbe avere in mente qualcosa per lui.

