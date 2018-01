Mario Monti | altro che governo dei ' professori' Il documento che spazza via i tecnici

Mario Monti da Floris - insulti a ruota libera : 'Orribili - ciarlatani. La Fornero? Meritate...'. Oltre il ridicolo : Sono cinque anni che spiriti più o meno giulivi dicono che in fondo si è inutilmente colpita l'economia e la società italiana con la legge Fornero. La povera professoressa ne paga le conseguenze'.

Luigi Di Maio peggio di Mario Monti : 'Al Viminale un prefetto e agli Esteri un ambasciatore' : Ma non è tutto, perché Di Maio annuncia anche all'Economia 'una persona nota agli investitori', proprio come fu Vittorio Grilli . Dio ce ne scampi...

Silvio Berlusconi - golpe 2011. Non è ancora finita - parla Renzi : 'Con la flat tax torna Mario Monti' : L'ombra di Mario Monti sull'Italia, di nuovo. Stavolta però a giocare la carta del terrore è Matteo Renzi , per spaventare gli elettori che potrebbero essere tentati dal votare Silvio Berlusconi . 'La ...

Voto - Renzi : "Con le promesse torna Mario Monti" : Il leader del Partito democratico bacchetta a distanza Silvio Berlusconi: "Fare campagna elettorale sulle promesse è una strategia azzardata e fa salire lo spread. La flat tax al 20% costa 95 miliardi di euro". Su D'Alema poi afferma: "La sua politica è farmi fuori? Non stupisce nessuno"

Inter in uscita : Joao Mario è in vendita - Pinamonti e Karamoh carte mercato : Joao Mario IN vendita - Come confermato dal responsabile dell'area sport di Suning, Walter Sabatini , Joao Mario : 'Ha manifestato una sofferenza per il suo scarso utilizzo' e sta quindi valutando la ...

Renato Brunetta : 'Mario Monti in commissione banche poco tecnico e poco professionale' : 'Il senatore Mario Monti ha difeso a spada tratta l'operato del suo governo, mentre il motivo per il quale era stato convocato era diverso. Avrebbe dovuto dare una lettura più professionale e più ...

Golpe 2011 - Mario Monti : 'Giorgio Napolitano mi chiamò perché avevo credenziali in Europa' : In Commissione banche era il giorno di Mario Monti , il premier tecnico del governo dei disastri, l'uomo che secondo molte ricostruzioni fu portato a Palazzo Chigi da un'Europa che non voleva più ...

Mario Monti - torna lo spettro del governo tecnico : così FI e Pd sono pronti a un altro governo Gentiloni : C'è uno spettro che aleggia tra le stanze dei leader dei partiti, tutti terrorizzati solo all'idea di pronunciarne il nome. Il fantasma è il 'governo tecnico', ipotesi tornata prepotentemente in auge ...

'Non ho ancora deciso per chi voterò' (Mario Monti) : Roma, 19 dic. (askanews) 'Non ho ancora deciso chi voterò, perché da una parte penso che ci si debba misurare con la performance di chi ha già governato per diversi anni: nel '94 votai Berlusconi ...

Carlo Calenda umilia Mario Monti così : 'Scelta civica è stata un vero disastro' : Perchè l'ex attore-bambino nello sceneggiato televisivo 'Libro Cuore' diretto dallo zio Mario Monicelli ha un pessimo rapporto con la politica, quella incarnata dai partiti: 'Non sono iscritto al Pd ...

Milano. Marionette orfane del loro creatore Eugenio Monti Colla : Eugenio Monti Colla non c’è più. Il marionettista milanese è morto in una clinica meneghina dove si trovava ricoverato a seguito di un infarto che lo aveva colpito giorni addietro. Il Maestro Eugenio era l’ultimo rappresentante della nota famiglia di marionettisti. L’artista…Continua a leggere →

Addio a Eugenio Monti Colla - l'ultimo della dinastia dei Marionettisti : Ora la compagnia porta marionette e burattini in giro per il mondo, con spettacoli che non sono solo per i piccoli ma anche per un pubblico adulto, come gli allestimenti delle opere liriche. 'Gli ...

È morto Eugenio Monti Colla - maestro del teatro delle Marionette - Teatro/Danza - Spettacoli : ... la Carlo Colla e figli, che ha fatto proseguire, sviluppare, e fatto rivivere con una dedizione e una sapienza rare, diventando anche una celebrità nei teatri di tutto il mondo. Eugenio Monti Colla, ...