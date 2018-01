: RT @ProfetaFassino: #Merkel: ?"Io, #Gentiloni e #Macron vogliamo un grande progetto per l’Europa" Cazzata, ha detto solo Io e Macron, l'It… - GiuliaGenito : RT @ProfetaFassino: #Merkel: ?"Io, #Gentiloni e #Macron vogliamo un grande progetto per l’Europa" Cazzata, ha detto solo Io e Macron, l'It… - marobe997 : RT @ProfetaFassino: #Merkel: ?"Io, #Gentiloni e #Macron vogliamo un grande progetto per l’Europa" Cazzata, ha detto solo Io e Macron, l'It… - maracip8 : RT @ProfetaFassino: #Merkel: ?"Io, #Gentiloni e #Macron vogliamo un grande progetto per l’Europa" Cazzata, ha detto solo Io e Macron, l'It… - ALisimberti : RT @ProfetaFassino: #Merkel: ?"Io, #Gentiloni e #Macron vogliamo un grande progetto per l’Europa" Cazzata, ha detto solo Io e Macron, l'It… - Gingio5 : RT @ProfetaFassino: #Merkel: ?"Io, #Gentiloni e #Macron vogliamo un grande progetto per l’Europa" Cazzata, ha detto solo Io e Macron, l'It… -

E' "fiduciosa" la cancelliera tedesca, Merkel,sul voto del Congresso della Spd domenica prossima e sull'ok all'avvio delle trattative per la formazione di un nuovo governo a Berlino. "Mi auguro che diano luce verde", ha detto in conferenza congiunta a Parigi con il presidente francese,. "La nostra ambizione per l'Europa ha bisogno di coniugarsi con l'ambizione tedesca, quello a cui lavoriamo". Cosìche non fa pronostici sul voto, ma nota "che il testo di pre-accordo porta a una reale ambizione europea".(Di venerdì 19 gennaio 2018)