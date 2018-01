M5s contro Maria Elena Boschi | ' Una sua collaboratrice scelta per il Consiglio di Stato'

Lazio - Bonaccorsi (Pd) : M5s contro Zingaretti patetici : Roma, 17 gen. (askanews) 'Patetico tentativo del Movimento 5 stelle di spostare l'attenzione dal flop delle loro parlamentarie taroccate e dall'imbarazzante difesa del maiale dei Casamonica da parte ...

Un miliardo e mezzo per le missioni militari in Africa - votano contro solo LeU e M5s : L'aula della Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sul documento del Governo che riguarda le missioni italiane all'estero per il 2018, tra cui quella controversa che porterà 470 militari italiani a presidiare...

M5s - accuse social contro il voto online : «Le parlamentarie sono una finzione» : Proteste e critiche sul blog di Beppe Grillo per i rallentamenti e i ritardi che si stanno verificando sulla piattaforma Rousseau nel secondo giorno di votazione delle parlamentarie del M5S, per scegliere i candidati alle prossime elezioni

M5s contro Giorgia Meloni : "Chieda scusa - il maiale della foto da lei pubblicata è dei Casamonica" : "Mi spiace che la campagna elettorale abbia spinto Giorgia Meloni a rilanciare l'immagine di un maiale in strada. La politica dovrebbe essere altro. Abbiamo scoperto che quel il maiale è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica che ha ammesso alla polizia locale di averne perso il controllo il giorno precedente".A dirlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della presentazione di un protocollo per ...

Silvio Berlusconi contro M5s e Luigi Di Maio : 'Con loro crolla l'Italia. Il leader? Cambia idea su tutto' : Incessante, la campagna elettorale di Silvio Berlusconi prosegue negli studi di Matrix . Ospite di Nicola Porro , il leader di Forza Italia ribadisce: 'Il primo avversario? Un partito pauperista, ...

Moscovici contro Di Maio/ “Meglio Governo pro-Ue” : leader M5s - “si confronti con me” : Moscovici contro Di Maio: il commissario Ue agli Affari economici ha bollato come "controsenso assoluto" la proposta del M5s di sfondare il tetto del 3%. Bordate anche contro Attilio Fontana(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:35:00 GMT)

L'Ue boccia il programma M5s'Sul deficit controsenso assoluto' : L'Ue prende posizione sulle elezioni in Italia e va contro M5s e Lega. Il commissario Moscovici: "La proposta di Di Maio sul deficit? Un controsenso assoluto. E Fontana sulla razza è scandaloso" Segui su affaritaliani.it

Vaccini - Di Battista : M5s contro? Fake news : Gli elettori cinque stelle al voto per scegliere i candidati alle elezioni del 4 marzo. Grande assente Di Battista; lui smentisce anche che il movimento sia contrario ai Vaccini. E sulle alleanze post ...

M5s contro Berlusconi : 'ha portato Italia su baratro bancarotta' : Roma, 15 gen. (askanews) 'Berlusconi è ossessionato da noi, non fa altro che pensare a noi e denigrarci con notizie fasulle, è un vero disinformatore ma pare non perdere la sua vis comica. L'ex ...

Jazz club contro Grillo per la sua frase sul liscio : “Discriminatoria”. E il fondatore del M5s risponde così : La metafora di Beppe Grillo sul “Jazzista che ci dà al liscio” non è piaciuta a Michele Minisci, patron del Naima Jazz club di Forlì, che ha definito la dichiarazione del fondatore del Movimento 5 stelle “discriminatoria e sorpredente”: “Un giudizio razzista e discriminatorio verso una musica considerata di serie B. Molti musicisti Jazz hanno sempre contaminato la loro musica col liscio, come Hengel Gualdi, ...

Berlusconi contro il M5s : "E' quasi una setta" : "E' difficile chiamarlo partito perché è quasi una setta , che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio sconosciuto del socio del comico che oggi è defunto". Così, ospite di Barbara D'Urso a ...