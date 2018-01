M5S cambia simbolo e rilancia | Saremo prima forza politica - InfoOggi it

M5S cambia simbolo - in logo 'blog delle Stelle' : ... scrive Di Maio sul blog delle stelle appunto, 'siamo la prima forza politica del Paese e siamo pronti ad affrontare questo ultimo mese e mezzo di campagna elettorale'. LEGGI L'ARTICOLO

M5S cambia simbolo - "blog delle stelle" : 10.28 cambia, rispetto alle politiche del 2013, il simbolo del M5S. Nel logo del movimento infatti compare la scritta "ilblogdellestelle.it", che rimpiazza la scritta www.movimento5stelle.it che figurava fino a oggi. Il cambio testimonia anche l'ormai imminente distacco del M5S dal blog di Grillo.

M5S cambia simbolo. Grillo : “Alleanze? Come dire a un panda che mangia carne. Salvini al Viminale è fantascienza” : Il Movimento 5 Stelle entra nella sua “fase adulta”. Beppe Grillo parla così ai cronisti mentre siede in macchina con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio davanti al Viminale dove i vertici del M5S stanno presentando il simbolo del M5S. Un simbolo che cambia rispetto alle Politiche del 2013 e che testimonia anche l’’ormai imminente distacco del M5S dal blog di Beppe Grillo: nel logo del Movimento infatti compare la scritta ...

Regole cambiate e cordate Parlamentarie M5S nel caos. Ma per Grillo è tutto regolare : Come previsto, anche stavolta le Parlamentarie a Cinque Stelle non fanno che mostrare (e dimostrare) tutti i limiti del Movimento Cinque Stelle e della piattaforma Rousseau.E non solo per i più che annunciati rallentamenti e disservizi del portale per votare. Per questo la Casaleggio associati che gestisce il funzionamento tecnico del "sistema operativo" del movimento ha provato a metterci una pezza, disabilitando tutte le ...

Silvio Berlusconi contro M5S e Luigi Di Maio : 'Con loro crolla l'Italia. Il leader? Cambia idea su tutto' : Incessante, la campagna elettorale di Silvio Berlusconi prosegue negli studi di Matrix . Ospite di Nicola Porro , il leader di Forza Italia ribadisce: 'Il primo avversario? Un partito pauperista, ...

Atac - la protesta dei radicali sotto Spelacchio : “Abbiamo chiesto referendum ma l’amministrazione M5S cambia le regole” : Spelacchio non ha pace. Anche nel giorno del suo addio è stato testimone dell’ennesima polemica,questa volta dei radicali. Un gruppo di militanti si è infatti presentato sotto l’albero, proprio al momento dell’arrivo dell’assessora Montanari per protestare contro il mancato referendum su Atac. L'articolo Atac, la protesta dei radicali sotto Spelacchio: “Abbiamo chiesto referendum ma l’amministrazione M5S ...

Salvini : 'Via obbligo vaccini e legge Fornero. M5S? Cambiano idea troppo spesso...' : Così la gente li spende e l'economia riparte. Un'altra cosa su cui io e Berlusconi non siamo d'accordo è il limite di spesa per il contante: lui lo fisserebbe a 5.000 euro, io lo abolirei del tutto'. ...

