M5S al Viminale | il furgone in divieto di sosta

Di Maio e Grillo al Viminale - ecco il nuovo simbolo M5S. 'Alleanze? Come se panda mangiasse carne cruda' : Alle elezioni con un nuovo simbolo, il terzo della serie. In diretta streaming dal Viminale Luigi Di Maio accompagnato da Beppe Grillo e Davide Casaleggio ha ufficializzato la notizia: 'Siamo qui per depositare il simbolo e il programma della prima forza politica. Il ...

M5S cambia simbolo. Grillo : “Alleanze? Come dire a un panda che mangia carne. Salvini al Viminale è fantascienza” : Il Movimento 5 Stelle entra nella sua “fase adulta”. Beppe Grillo parla così ai cronisti mentre siede in macchina con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio davanti al Viminale dove i vertici del M5S stanno presentando il simbolo del M5S. Un simbolo che cambia rispetto alle Politiche del 2013 e che testimonia anche l’’ormai imminente distacco del M5S dal blog di Beppe Grillo: nel logo del Movimento infatti compare la scritta ...

