Lunedì torna Backstage | immigrazione in campagna elettorale | come la affrontano i partiti?

Cattelan : «Lunedì torna su Sky Uno #EPCC con freschezza e leggerezza» : Un lungo elenco di ospiti annunciati e la promessa di «fare televisione con leggerezza», per la quinta edizione di 'E poi c'è Cattelan' al via lunedì in seconda serata su Sky Uno. «Siamo il collutorio della televisione italiana - ha detto Alessandro Cattelan - nel...

Arturo Lunedì torna a scuola E la Partenope lo premia : Tornerà a scuola lunedì prossimo Arturo, il 17enne accoltellato alla gola una settimana prima di Natale, in via Foria, a Napoli, da una baby gang. All'inizio, sarà soltanto per qualche ora, anche ...

BEAUTIFUL torna in onda Lunedì 8 gennaio 2018 (ultim’ora) : Ancora un cambio in corsa da parte di Canale 5, che con una modifica dell’ultimissima ora “allontana” nuovamente (anche se non di molto) la ripartenza di BEAUTIFUL dopo la pausa natalizia. Come sappiamo (e come del resto era stato annunciato anche dalla stampa cartacea), la soap dei Forrester sarebbe dovuta tornare in onda sabato 6 gennaio. Invece la rete ha deciso all’ultimo momento, per la giornata dell’Epifania, ...

Lunedì 8 gennaio non si torna a scuola : salta ripresa scuole materne ed elementari : A rischio il rientro a scuola per decine di migliaia di studenti. Lunedì 8 gennaio non si tornerà in classe per via di uno sciopero dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Nel giorno in cui era previsto il rientro dalle…Continua a leggere →

Milano : da Lunedì torna 'Casa degli Angeli' - il bus per aiutare senzatetto : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - torna da lunedì prossimo sulle strade di Milano la 'Casa degli Angeli', il bus dell’Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi che, in collaborazione con i City Angels, porta pasti caldi, bevande, coperte, indumenti, assistenza qualificata e un posto dove dormire a coloro che so